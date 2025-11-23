Unuka bivšeg predsjednika boluje od teške bolesti: Ostala joj samo godina dana života

Tatiana Schlossberg (35) kći je dizajnera Edwina Schlossberga i diplomatkinje Caroline Kennedy. Unuka je Johna F. Kennedyja, 35. predsjednika Sjedinjenih Država, i prve dame Jacqueline Kennedy. Novinarka je specijalizirana za klimatske teme i majka dvoje djece, a u eseju objavljenom u časopisu The New Yorker točno na 62. godišnjicu ubojstva njezina djeda JFK-a, podijelila je šokantne vijesti.

Ostalo joj godinu dana života?

Kako navodi u svom eseju pod naslovom A Battle With My Blood (hrv. Bitka s mojom krvlju), dijagnosticirana joj je akutna mijeloična leukemija nakon poroda u svibnju 2024. Pisala je kako je prije bolesti vodila zdrav život: trčala je, skijala, pa čak i plivala u njujorškoj rijeci Hudson, ironično, kako bi prikupila donacijska sredstva za oboljele od leukemije, piše BBC.

Tatiana Schlossberg rodila je sina 2022., a kćer 2024. godine. Unatoč liječenju, kemoterapiji i transplantaciji koštane srži koju očekuje, kaže da su joj liječnici rekli da prognoze nisu dobre.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Tijekom posljednjeg kliničkog ispitivanja, liječnik mi je rekao da me može održati na životu samo godinu dana... Možda.“, piše i dodaje: "Moja prva pomisao bila je da me se moja djeca neće sjećati."

Foto: Amber De Vos/getty Images/profimedia

Iskreno o svojoj obitelji

U eseju Schlossberg opisuje da se otvoreno protivila imenovanju svog rođaka Roberta F. Kennedyja Jr.-a na mjesto američkog ministra zdravstva u administraciji predsjednika Donalda Trumpa. Opisala je i šok dok je pratila kako stupa na tu dužnost, dok se ona bori s teškom bolešću.

Tatiana Schlossberg opisala je niz tragedija koji je pratio njezinu obitelj. Njezin stric John F. Kennedy Jr. poginuo je u padu zrakoplova u dobi od samo 38 godina, a njezina baka Jacqueline umrla je od raka dok je Tatiana bila dijete. Upravo zato strahuje od pomisli koliko će patnje njezina smrt nanijeti svojoj majci Caroline Kennedy.

"Cijeli sam se život trudila biti dobra – biti dobra učenica, dobra sestra i dobra kći, štititi majku i nikad je ne rastužiti ili naljutiti“, piše. "Sada sam dodala novu tragediju u njezin život, u život naše obitelji, i ne mogu učiniti ništa da to spriječim.“, priznala je.

Prati ju politika

Opisala je koliko ju je pogodilo gledati svog rođaka, čiji je otac Robert F. Kennedy također ubijen tijekom političke karijere kako postaje Trumpov ministar zdravstva.

„Iz bolničkog kreveta gledala sam kako Bobby, usprkos logici i zdravom razumu, biva potvrđen na tu funkciju, premda nikada nije radio u medicini, javnom zdravstvu ili državnoj upravi... Odjednom mi se zdravstveni sustav na kojem sam ovisila učinio napetim, nestabilnim.“, kazala je iskreno.

Početkom ovog mjeseca, njezin brat Jack Schlossberg objavio je da se planira kandidirati za Kongres u New Yorku. Njezin je esej na internetu podijelio na društvenim mrežama uz komentar: „Život je kratak – daj sve od sebe.“

Političko angažiranje Kennedyjevih kroz više generacija s osobnim tragedijama koje su ih često pogađale donijelo je toj obitelji istaknut status u američkom javnom životu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski ministar obrane spreman je napasti europsku tron: 'Svjetsko nam je dalo motivaciju'