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MALA NAVIJAČICA /

Zvijezde 'Života na vagi' ponovno raznježile: Pokazali preslatki trenutak s malenom Antonelom

Zvijezde 'Života na vagi' ponovno raznježile: Pokazali preslatki trenutak s malenom Antonelom
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Foto: Instagram

Silvija i Mislav Vlašić krajem lipnja postali su roditelji svoje prve kćeri, a novom objavom oduševili su pratitelje

22.7.2026.
14:03
Hot.hr
Instagram
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Silvija i Mislav Vlašić, jedan od najomiljenijih parova koje je spojio RTL-ov show Život na vagi, ponovno su raznježili pratitelje na društvenim mrežama. Na Instagram Storyju podijelili su nježan obiteljski trenutak u kojem Mislav u naručju drži i ljubi njihovu kćerkicu Antonelu.

Zvijezde 'Života na vagi' ponovno raznježile: Pokazali preslatki trenutak s malenom Antonelom
Foto: Instagram/screenshot

Posebnu pažnju privukli su usklađeni dresovi - tata i kći nose personalizirane Dinamove dresove s prezimenom Vlašić, dok je Silvija uz fotografiju kratko napisala: "Moji navijači" uz plavo srce.

Malena Antonela na svijet je stigla 30. lipnja, a sretnu vijest par je podijelio nekoliko dana kasnije. Silvija je tada otkrila da joj je dolazak kćeri kući bio najljepši mogući rođendanski poklon te zahvalila Mislavu na podršci tijekom trudnoće.

Podsjećamo, Silvija i Mislav upoznali su se tijekom sedme sezone showa Život na vagi, gdje su oboje krenuli u borbu za zdraviji život. Osim što su uspješno izgubili višak kilograma, pronašli su i ljubav. Nakon završetka emisije ostali su zajedno, zaručili se, a u rujnu prošle godine izrekli su sudbonosno "da". Početkom ove godine otkrili su da očekuju djevojčicu, a krajem lipnja njihova je obitelj postala bogatija za malu Antonelu.

Mislav VlašićSilvija Temšićživot Na VagiBeba
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