Zvijezda 'Divljih pčela': 'Luce je topla, snažna žena. Drago mi je da ju je publika brzo zavoljela'

Glumica Antonija Julija Blaće, koju gledatelji prate kao Lucu u RTL-ovoj seriji Divlje pčele, u razgovoru za RTL.hr progovorila je o svom liku, emocijama koje nosi priča serije, odnosima sa setom, privatnoj sreći i projektima koji joj slijede.

Kako je istaknula za RTL.hr, drago joj je što je publika brzo zavoljela Lucu, lik koji opisuje kao toplu, ali iznimno snažnu ženu. Smatra da se kroz radnju posebno istaknula njezina unutarnja snaga, humanost i odanost ljudima koje voli. Kod građenja lika bilo joj je važno da Luca uvijek zadrži dostojanstvo, čak i u najtežim trenucima.

Publika je snažno reagirala na Lucinu priču s Krstom i njegovom nevjerom, a glumica priznaje da je tim scenama pristupila kroz vlastita iskustva razočaranja, ljutnje i izdaje. Upravo su joj takve emocije pomogle da prizore odigra iskreno i uvjerljivo.

Govoreći o atmosferi iza kamera, za RTL.hr je otkrila da joj je teško izdvojiti samo jednu osobu, no posebno je povezana s Jolandom Tudor, s kojom dijeli brojne scene. Dodaje da su joj bliski i ostali kolege, a set opisuje kao mjesto dobre energije i zajedništva.

Osim glume, u svakodnevici je ispunjavaju jednostavne stvari – promatranje ljudi, duge šetnje, sunce, knjige, pisanje i ples, koji naziva jednom od svojih velikih ljubavi. Kad ne bi igrala Lucu, priznaje da bi se rado okušala u ulozi negativke jer je takvi likovi dosad nisu često pronalazili. Na privatnom planu kratko je poručila da je i dalje vrlo sretna u ljubavi, dok na poslovnom planu najavljuje nove projekte koji su još u ranoj fazi, ali joj donose veliko uzbuđenje.

Komentare na društvenim mrežama, kaže, ne prati redovito, no posebno je vesele susreti s gledateljima uživo i lijepe riječi koje joj upućuju zbog Luce. Upravo to smatra svojom "velikom malom pobjedom". Za kraj je poslala poruku publici – da se više okrenemo ljudima koje volimo, manje ekranima te da u sebi uvijek biramo ljubav umjesto mržnje.