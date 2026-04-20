Žana osvojila maksimalnih četrdeset bodova: 'Ostao sam iznenađen, savršeno'

Domaćica je pripremu započela desertom. Iako na njezinom popisu sastojaka nije bilo ničeg slatkog, to nije značilo da će ekipa biti zakinuta za desert, a domaćica je odlučila pripremiti tradicionalnu dalmatinsku rožatu koju je nazvala "Sunce žarko".

Slijedila je priprema glavnog jela "Kad spuste se zvizde", grdobinu u košuljici od pancete s umakom od škampa te kremom od divljeg zelja, samoniklog bilja. Preostalo je pripremiti predjelo "Bračka balada", carpaccio od hobotnice, marinirane kozice, riblju paštetu te pastu od inćuna, slanutka i maslina.

Ekipa se okupila i stigla do domaćice, koja ih je dočekala odličnog raspoloženja i sa spremnim bezalkoholnim aperitivom. Nakon što su nazdravili, gosti su se smjestili za stol.

"Sve je bilo baš lijepo posloženo i super", komentirala je Ana predjelo.

"Pašteta od slanutka bila mi je vrhunska, ono još nikad nisam probao", komentirao je Nikola, a s njim se složila i Ana. "Predjelo je bilo fantazija, ostao sam iznenađen, savršeno", zaključio je Josip, a isto je ponovio iz glavno jelo dok je Nikola dodao kako bi on bio oduševljen grdobinom čak i da nije bila tako lijepo poslužena i dodao: "Definitivno je pogodila smisao, ja bih grdobinu stavio u svojih top pet."

"Okus rožate me uvijek vraća u djetinjstvo", komentirala je Ana desert, a Nikola priznao: "Ja rožatu ne volim, ali ću biti pristojan pa ću probati", i dodao kako je uživao u karameli kojom je domaćica dekorirala rožatu, a zatim je svoju rožatu proslijedio Ani koja ju je s veseljem pojela.

Nakon večere koje više nego ispunila očekivanja gostiju domaćica je gostima podijelila poklone, daske za rezanje i CD s pjesmama klape 'Alegrija', a klapa se zatim pridružila ekipi pa su gosti za kraj uživali i u pjesmi.

Gosti su domaćicu nagradili desetkama samim desetkama.

