Žaklina iz Gospodina Savršenog otvoreno progovorila o Karlu i Petru: 'Jako me razočaralo...'

Jedna od zapaženijih kandidatkinja pete sezone showa Gospodin Savršeni, Žaklina Vadaš (30), u vilu je stigla naknadno, ali njezin dolazak nije prošao nezapaženo. Dapače, vrlo brzo podigla je temperaturu među djevojkama i unijela novu dinamiku u odnose.

Atraktivna djevojka iz Sombor, koja iza sebe ima i titule Miss medija te Miss fotogeničnosti, od samog je početka jasno dala do znanja da ne namjerava igrati sporednu ulogu. Iako je njezina avantura u showu završila tik pred finale, Žaklina i dalje izaziva veliki interes javnosti. Sada je za RTL.hr progovorila o detaljima iz svog privatnog života.

Opisala je svoj odnos s Karlom i otkrila kako joj je žao što mu nije pružila šansu ranije i što se toliko fokusirala na Petra

''Karla sam u početku gledala prijateljski i nisam mu željela dati šansu, što smatram greškom, jer je s njim uvijek sve bilo lagano i opušteno i nikad nisam razmišljala o tome što ću reći. Iako sam rekla da želim mirnog muškarca, smatram da mi mnogo više odgovara karakter kao što je njegov'', rekla je Žaklina za RTL.hr.

Otkrila je i je li ju razočarala Petrova odluka da zlatni ključ da Anastasiji.

''U tom trenutku me jako razočarala Petrova odluka, zato što je rekao da ključ želi dati djevojci s kojom nije proveo puno vremena i koju želi bolje upoznati. To sam također mogla biti ja jer sam ušla naknadno, nismo imali puno vremena da se upoznamo i od ulaska sam bila zainteresirana samo za njega. Ali on je ključ dao Anastasiji koja je bila u drugom timu i imala ogromne emocije prema Karlu. Smatram da mi je taj ključ samo otvorio oči što se tiče njega i našeg odnosa. Volim stabilne muškarce koji stoje iza svojih riječi, a on to nije pokazao, jer je uvijek pričao da neće izdati djevojke iz svog tima, a napravio je upravo suprotno'', rekla je za RTL.hr.

Za kraj je progovorila o svom ljubavnom statusu. ''I dalje sam single. Postojala je osoba u mom životu nakon showa, ali nije se pokazao kao pravi muškarac. Smatram da pravi muškarac uvijek treba biti tu za mene i da mi je podrška u svemu, da zna razgovarati o problemima i svemu kao odrastao, zreo muškarac i da je tu u lijepim kao i u teškim trenucima, a ne da se ponaša nezrelo. Tako da je bolje i biti single nego biti s nekim tko ne zna da te cijeni dovoljno'', otkrila je za RTL.hr.

