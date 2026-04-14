BEZ DLAKE NA JEZIKU /

Žaklina iz Gospodina Savršenog otvoreno progovorila o Karlu i Petru: 'Jako me razočaralo...'

Foto: RTL

Zvijezda showa 'Gospodin Savršeni' o detaljima iz svog privatnog života, ali i o odnosu s Karlom i Petrom

14.4.2026.
15:19
Hot.hr
Jedna od zapaženijih kandidatkinja pete sezone showa Gospodin Savršeni, Žaklina Vadaš (30), u vilu je stigla naknadno, ali njezin dolazak nije prošao nezapaženo. Dapače, vrlo brzo podigla je temperaturu među djevojkama i unijela novu dinamiku u odnose.

Atraktivna djevojka iz Sombor, koja iza sebe ima i titule Miss medija te Miss fotogeničnosti, od samog je početka jasno dala do znanja da ne namjerava igrati sporednu ulogu. Iako je njezina avantura u showu završila tik pred finale, Žaklina i dalje izaziva veliki interes javnosti. Sada je za RTL.hr progovorila o detaljima iz svog privatnog života. 

Foto: RTL

Opisala je svoj odnos s Karlom i otkrila kako joj je žao što mu nije pružila šansu ranije i što se toliko fokusirala na Petra

''Karla sam u početku gledala prijateljski i nisam mu željela dati šansu, što smatram greškom, jer je s njim uvijek sve bilo lagano i opušteno i nikad nisam razmišljala o tome što ću reći. Iako sam rekla da želim mirnog muškarca, smatram da mi mnogo više odgovara karakter kao što je njegov'', rekla je Žaklina za RTL.hr. 

Foto: Instagram

Otkrila je i je li ju razočarala Petrova odluka da zlatni ključ da Anastasiji. 

''U tom trenutku me jako razočarala Petrova odluka, zato što je rekao da ključ želi dati djevojci s kojom nije proveo puno vremena i koju želi bolje upoznati. To sam također mogla biti ja jer sam ušla naknadno, nismo imali puno vremena da se upoznamo i od ulaska sam bila zainteresirana samo za njega. Ali on je ključ dao Anastasiji koja je bila u drugom timu i imala ogromne emocije prema Karlu. Smatram da mi je taj ključ samo otvorio oči što se tiče njega i našeg odnosa. Volim stabilne muškarce koji stoje iza svojih riječi, a on to nije pokazao, jer je uvijek pričao da neće izdati djevojke iz svog tima, a napravio je upravo suprotno'', rekla je za RTL.hr. 

Foto: @zaklinavadas

Za kraj je progovorila o svom ljubavnom statusu. ''I dalje sam single. Postojala je osoba u mom životu nakon showa, ali nije se pokazao kao pravi muškarac. Smatram da pravi muškarac uvijek treba biti tu za mene i da mi je podrška u svemu, da zna razgovarati o problemima i svemu kao odrastao, zreo muškarac i da je tu u lijepim kao i u teškim trenucima, a ne da se ponaša nezrelo. Tako da je bolje i biti single nego biti s nekim tko ne zna da te cijeni dovoljno'', otkrila je za RTL.hr. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
