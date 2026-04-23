VATROGASNI TJEDAN /

Večeras kuha Nikola zvan Čarli: 'Zabavan, glasan, glavni u ekipi!
Foto: RTL

Odlična ekipa članova bračkih dobrovoljnih vatrogasnih društava nastavlja se odlično zabavljati svake večeri ovotjedne 'Večere za 5', a danas će ih u Bolu ugostiti Nikola Topalović.

23.4.2026.
14:29
Suprug i otac tri djevojčice, 36-godišnji Nikola voli provoditi vrijeme s obitelji na osami, a u svom poslu uživa, kao i u druženju s ekipom.

„Vatrogastvo mi je velika ljubav. Mislim da to ne možeš raditi ako to ne voliš, moraš biti predan tom poslu“, kaže današnji domaćin, a njegovi gosti dodaju: „Čarli je super. Zabavan, glasan, glavni u društvu“, reći će Žana, a Tino zaključiti: „Veseljak. Svako društvo bi trebalo imati jednog Čarlija.“

Svoju večeru Nikola će pripremiti sa slanim srdelama, inćunima, hobotnicom, grdobinom, palentom, varenikom, gusti sirup od crnog grožđa koji se koristi kao zaslađivač i skutom. „Meni se sve ovo sviđa“, zadovoljno će reći Tino.

Nikola je nadimak Čarli dobio po ocu Karlu kojeg su strani gosti prozvali Čarli. Kako to nerijetko ide u Dalmaciji, Nikolu su počeli zvati 'mali od Čarlija' i 'Čarli Junior'. „I dan danas kad se upoznajem s ljudima i dajem im ruku predstavljam se kao Nikola Čarli“, kaže domaćin.

Kako će se ekipa provesti danas - ne propustite u novoj epizodi 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
