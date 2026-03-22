'Večera za 5' stiže u Zagreb: Upoznajte novih pet kandidata nadolazećeg tjedna

U nadolazećem tjednu novih pet kandidata okupit će se oko stola, uživati u hrani i druženju te se ujedno boriti za glavnu nagradu od 1 000 eura. Idući tjedan to će biti umirovljenica Ines Rodin Pereza, privatni trener Matej Marinčak, pjevač Mario Tomas, dizajnerica odjeće Danira Avdić te vlasnik ortopedske klinike Maciej Krol.

Prva će kuhati 75-godišnja umirovljenica Ines Rodin Pereza. Rođena je i odrasla u Zagrebu, a u vikendici u Donjem Dragonošcu najviše voli provoditi svoje vrijeme. Uživa u svom vrtu u kojem uzgaja, a u planu joj je otvoriti i OPG. Kroz život je radila svašta, ali najviše poslove u ugostiteljstvu. Živjela je nekoliko godina u Italiji i Njemačkoj, a na kraju se ipak odlučila na život u Hrvatskoj. Supruga, majka i baka kaže kako je jako kreativna i voli se izražavati na razne načine - uživa u šivanju, voli izrađivati stolnjake od čipke, a ponekad i piše kratke dječje priče kao i kratku poeziju. Kuhati voli oduvijek, a najviše joj odgovara kuhati tradicionalna jela, što planira i pripremiti gostima.

Matej Marinčak, mladi 26-godišnji tata radi kao prodavač u jednoj trgovini sportskom opremom, ali i kao privatni trener u teretani. Uskoro planira napustiti stalni posao kako bi se u potpunosti posvetio karijeri privatnog trenera. Svoje slobodno vrijeme uvijek iskorištava za neku vrstu fizičke aktivnosti, poput šetnje, padela ili nogometa s prijateljima. Matej je i trenutačni Mister Turizma Hrvatske, a titulu je osvojio prošle godine. Sudjelovanjem u emisiji želi pokazati koliko je prehrana važna u fitnessu i smatra kuhanje ključnim aspektom dobre forme.

Mladi pjevač u usponu, 24-godišnji Mario Tomas stiže u show zbog natjecateljskog duha i želje za pobjedom, ali i želje za iskustvom pred kamerama. Svoje slobodno vrijeme koristi za pisanje knjige o emocionalnoj inteligenciji naziva „Focus“. Smatra se veoma svestranom osobom, koja se pronalazi u različitim sferama, a ujedno je i veoma iskren i lako dijeli svoja mišljenja s drugima.

Danira Avdić, rodom iz Bosne i Hercegove godinama živi u Zagrebu. Po zanimanju je dizajnerica odjeće, ali se ne bavi tim poslom i trenutačno radi kao menadžerica jednom autoru i pjevaču. Jako je pozitivna i uvijek nasmijana, voli iskrenost i iskrene, zabavne ljude. Uživa u druženjima s prijateljima i upoznavanju novih ljudi. Također, uživa u svim oblicima umjetnosti i prava je umjetnička duša. Voli smišljati kreativne tekstove, zanima ju video montaža i režija. Uživa u plesu i glazbi, kao i putovanjima i istraživanju novih mjesta. U svoje slobodno vrijeme, Danira voli oslikavati zidove pa je tako i oslikala nekoliko vrtića i bolnica svojim radovima. Svoju ljubav prema umjetnosti i s kuhanjem, jer se tako može izraziti. Kuhati voli sve, ali najviše uživa u tradicionalnim jelima.

Maciej Krol, 34-godišnji vlasnik ortopedske klinike, Poljak je koji je prije tri godine sa suprugom prvi put posjetio Hrvatsku i odmah se zaljubio. Odlučio je doseliti u Mošćenice, ali još uvijek često putuje u Poljsku gdje još uvijek živi njegova supruga. U svoje slobodno vrijeme, Maciej svira bubnjeve i handpan. Svirao je s puno hrvatskih bendova, a osim glazbe, Maciej uživa i u izradi fotografija. U slobodno vrijeme, također voli kuhati i isprobavati nova jela i, kako kaže, ne postoji jelo koje on ne voli kuhati.

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.40 na RTL-u. Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.