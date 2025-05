Vanja je kuhala zadnja, a Valentina je odnijela pobjedu: 'Jednim malim dijelom sam to i očekivala'

Posljednji dan ove sezone ''Večere za 5'' pobjednica showa ''Gospodin Savršeni'' Vanja kuhala je za Milicu, Selmu, Ninu i Valentinu. Vanja je za svoju večeru osvojila 36 bodova, a pobjednica je, s osvojenih 38 bodova, bila Valentina.

Vanja je pripremu započela glavnim jelom nazvanim ‘Mehika na domaći način’, a riječ je bila o tortiljama s mljevenom junetinom i raznim prilozima. “Ja ne volim meksičku hranu, ovo će biti ljuto, problema sa želucem, preskačem”, komentirala je Milica. Zatim je pripremala palačinke za desert, a kako je u smjesu dodala banane prigodno je jelo nazvala ‘Bananin raj’. Kako je palačinke radila u specifičnoj tavi sa srcolikim kalupima pomučila se s okretanjem pa su neke pomalo zagorjele.

Na kraju je pripremala predjelo ‘Jelo showa’, a riječ je bila o čimburu, tradicionalnom bosanskom jelu od jaja i dodatka poput mesa ili povrća, a Vanja je svoju verziju pripremila u kombinaciji jaja s vrhnjem.

Aperitiv

Foto: RTL

Djevojke su se po posljednji put okupile u kombiju na putu domaćici i, kao i prethodnih dana, komentirala očekivanja od večere, koja bi se jela mogla skrivati iza naziva jela, ali priznale i kako im je neobično što je danas posljednji dan druženja u ‘Večeri za 5’. Domaćica je gošće dočekala s koktelima u bojama, ali i kavom.

“Mislila sam da će Vanja biti umorna i malo nespretna, tako mi je djelovala, ali baš je bila vesela i prava domaćica”, rekla je Selma.

Predjelo

Foto: RTL

Predjelo izgledom nije impresioniralo gošće, ali nekima se svidjelo okusom. “Neobičan i neočekivan okus, ovo su tako kremasta jaja, fantazija”, rekla je Milica, a s njom se složila Valentina, ali ne i Nina, koja je rekla: “Okus mi je bio jednostavan, običan, bezokusno.” “Naizgled prejednostavno, ali stvarno preukusno. Ja sam stvarno htjela naći neku zamjerku, ali bilo je stvarno Jako ukusno pa onda nisam,” priznala je Selma.

Glavno jelo

Foto: RTL

Glavno jelo domaćica je poslužila tako da je svaki prilog stavila u posebnu posudu kako bi svaka djevojka mogla uzeti one sastojke koji joj najbolje odgovaraju. “Stvarno se potrudila da svaka ima nešto što ona jede i za to veliki plus, jedina zamjerka je što smo same slagale tortilje - ako si ti domaćica, onda ti dovri to cijelo jelo”, komentirala je Milica. “Junetina fantastična, povrće, namazi, kukuruz, sve mi je to bilo fantastično”, rekla je Selma.

Desert

Foto: RTL

Desert izgledom nije oduševio gošće, ali okusom su se svidjele svima. Nakon večera Vanja je djevojkama podijelila crvene ruže, a zatim su zaigrale kartašku igru Magarac, a Vanja je u šali predložila da ona koja izgubi opere suđe. “Večera je bila poprilično mirna i opuštena”, zaključila je Valentina, a Milica je dodala:

“Vanja je bolja kao domaćica nego kao gošća, danas je bila najpozitivnija, najveselija i napokon je progovorila.”

Foto: RTL

Foto: RTL

Bodovi

Preostalo je proglasiti pobjednicu. Na četvrtom mjestu s osvojenim 31 bodom bila je Milica, na trećem Nina s 34, na drugom Selma i Vanja s 36, a Valentina s osvojenih 38 bila je pobjednica. Sukladno dogovoru, Valentina je novac od nagrade odlučila donirati udruzi ‘RTL pomaže djeci’. Vanja je od Milice i Selme dobila po deset bodova, a od Valentine i Nine po osam bodova.

Foto: RTL

“Osjećam se super i baš mi je drago da su se curama najviše svidjela baš moja jela. Jednim malim dijelom sam očekivala pobjedu, sama sam sebi obećala da ću uložiti maksimalni trud u pripremu svakog jela i to se na kraju odrazilo i na konačni rezultat”, rekla je pobjednica.

Uzbudljiva sezona ''Večere za 5'' tjednom s kandidatkinjama showa ‘'Gospodin Savršeni'’ privodi se kraju. Najbolje od sezone možete gledati u dobro poznatom terminu od ponedjeljka do petka na RTL-u tijekom ljetnih mjeseci, a s novim epizodama omiljenog showa vraćamo se na jesen!

