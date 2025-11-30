Uživajte još jednom u ženskom tjednu 'Večere za 5' u Virovitičko-podravskoj županiji!

Idući tjedan ponovno će se prikazati virovitičko-podravski tjedan ‘Večere za 5’ u kojem su se za glavnu nagradu i titulu najbolje natjecale računovotkinja Katarina, prodavačica Maja, spremačica Timoteja te kuharice Marina i Dubravka. Prva je za svoje protukandidatkinje kuhala Katarina Maloča u Virovitici.

Računovotkinja Katarina dolazi iz Virovitice, a u ‘Večeru za 5’ odlučila se prijaviti zbog kulinarskih sposobnosti i novog iskustva. Komunikativna je, simpatična i aktivna, a vrijeme vodi provoditi s prijateljima, ali i sa svojim kućnim ljubimcima. Voli kuhati jela svjetskih kuhinja, no omiljena su joj jela s piletinom. Voli se baviti uređenjem interijera te je svoj dom ukrasila dekoracijama koje je sama izradila.

Prodavačica Maja Kajzer dolazi iz Virovitice, a u ‘Večeru za 5’ se prijavila zbog novog iskustva. Za sebe će reći da je simpatična i samozatajna, a dodaje i da voli čitati, kuhati te brinuti za svoju djecu. Najčešće kuha domaće specijalitete i tradicionalna jela.

Timoteja Pančić dolazi iz Suhopolja, po zanimanju je konobarica, no zaposlena je kao spremačica u školi. U ‘Večeru za 5’ se prijavila zbog novog iskustva, poznanstva i dobre zabave. Komunikativna je, simpatična i stalno u pokretu. U slobodno vrijeme trenira, provodi vrijeme sa svojim sinom, voli kuhati i peći kolače. Obožava domaće specijalitete i tradicionalnu kuhinju, posebno kontinentalnu.

Marina Parić dolazi iz Antunovca i po zanimanju je kuharica. Hobiji su joj kuhanje, pletenje, heklanje i izrada dekoracija, a usto uživa u bračnom životu. U emisiju se prijavila zbog novih poznanstava i želje da ostalima pokaže kako kuha. Ljubiteljica je kontinentalne, ali i mediteranske kuhinje.

Kuharica Dubravka Holec dolazi iz Virovitice, a u ‘Večeru za 5’ se prijavila zbog novog iskustva i zabave. Najčešće priprema i preferira tradicionalne specijalitete i domaću kuhinju. Posjeduje vrt, voli kuhanje te je brižna supruga i majka.

