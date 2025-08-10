Tko će biti novi vođa? U kući kalkuliraju skoro svi, no jedan kandidat potpuno je rasterećen

Nakon uzbudljive arene, još je jedan natjecatelj napustio 'Farmu' i sve je manje natjecatelja, a sve više napetosti uoči finala. "Falit će mi", otkrio je kandidat o prijatelju koji je napustio emisiju. Kalkulacija je sve više, a dvije kandidatkinje sretne su što im sve ide po planu.

Foto: Rt.hr

Dok jedni kalkuliraju i zbijaju šale, neki pate pa tako Rebeccu i dalje bole ruke. "Mrvicu je splasnulo", otkrila je Mariju, koji joj je donio hladne obloge za ozlijeđene ruke te ju je izmasirao. "Izmuzla sam stotine litara mlijeka, nije mi bio problem, ali sad mi već ruke otiču", dodala je.

Foto: Rt.hr

Kriza je završila na imanju, a jedna od kandidatkinja preuzela je Rebeccine obaveze te se sa životinjama dobro zabavila! Jednom od kandidata svanulo je predivno jutro i konačno rasterećenje.

Tko će biti novi vođa obitelji, provjerite iza ponoći na platformi Voyo! 'Farmu' možete gledati i od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.

