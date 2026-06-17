Tina iz 'Braka na prvu' prekinula vezu pa oplela po bivšem: 'To nisam bila ja, kunem se'

Bivša kandidatkinja RTL-ova showa Brak na prvu Slovenka Tina Blašković tijekom sudjelovanja u popularnom sociološkom eksperimentu bila je spojena s Brazilcem Tiagom. Iako je njihov odnos na početku djelovao obećavajuće, ljubavna priča nije završila sretnim krajem.

Sreću u ljubavi Tina je ponovno pronašla prošle godine, kada je javnosti predstavila svog tamnokosog odabranika. Njihova je veza započela sasvim spontano, nakon godina poznanstva i prijateljskih susreta.

"Upoznali smo se prije nekoliko godina. Kad bi se vidjeli, lijepo bi se pozdravili i nasmijali, a ove godine me pozvao na večeru. Pristala sam, ali isključivo prijateljski i bez nekih velikih očekivanja. Jedna večera se pretvorila u dvije, tri i tako dalje. Stvarno se jako potrudio oko mene. Ozbiljno shvaća sve što kažem, poštuje me, kao i ja njega, a i sviđamo se jedno drugom jako", ispričala je tada za Net.hr.

No, čini se da je toj romansi sada došao kraj. Tina je sa svojih društvenih mreža uklonila sve zajedničke fotografije s partnerom, a dodatno je potaknula nagađanja objavom na TikToku iz koje se može zaključiti da prekid nije prošao bez razočaranja.

'Treba izaći iz vlaka što prije'

"Ako sam nešto naučila svih ovih godina, to je samo izaći iz vlaka što prije. Ne sjediti u vlaku koji vam obećava neke destinacije, a na putu dobijete brošuru u kojoj nedostaju stvari koje su bile dogovorene. Umjesto pet zvjezdica, tamo su tri, hotel je jako daleko od plaže, ručnici nisu uključeni, kao ni doručak", poručila je u videu.

Nedugo potom dodala je i znakovitu rečenicu:

"Ovo se ne odnosi na vlak."

@tinamammamia Dejmo vsi skupaj pozabit na to mojo fazo hvalaaa. Torej nimam bivših, nikoli nisem imela tipa u lajfu in to je bil just a joke, skeč at max. AI!!!!!to nism bla jst i swear!!!Returning to the sender, breakup glowup loadinggg ♬ original sound - tinamammamia

'Ajmo svi zajedno zaboraviti ovu moju fazu'

Svojim pratiteljima potom je kroz dozu humora dala do znanja kako želi zatvoriti to poglavlje života.

"Ajmo svi zajedno zaboraviti ovu moju fazu, hvala. Dakle, nemam bivše, nikad nisam imala dečka u životu i to je bila samo šala. To nisam bila ja, kunem se", našalila se Tina.

U komentarima ispod objave otkrila je i kako je zadovoljna novim životnim okolnostima, poručivši da je "jako sretna što je opet slobodna".

Iako Tina nije izravno otkrila detalje prekida, njezine posljednje objave jasno sugeriraju da je ljubavnoj vezi došao kraj te da je odlučila krenuti dalje sama.