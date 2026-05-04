Timovi kuhaju za najiskrenije kritičare - klince, a slijedi još jedan eliminacijski izazov

U današnjoj epizodi 'Igre chefova' ekipe ću kuhati za jedanaest osnovnoškolaca u dobi između osam i deset godina. Posebno će izazovno biti Tiborovom, sivom timu, koji je ostao bez jednog svog člana: „Osjeća se definitivno težina i to da nema Ivana, ali svi smo vedri i pozitivni. Energija je i dalje dobra“, komentirat će chef Valinčić.

Ekipe će za školarce pripremati jela bazirana na povrću te korištenje mesnih i ribljih namirnica neće biti dopušteno. „S obzirom na to da smo prošli put odlučili riskirati, što nam se baš i nije isplatilo, ovaj put smo odlučili ići na sigurniju varijantu“, najavit će član sivog tima Daniel.

Ines će za svog chefa mentora reći: „Stiven se danas čini puno mirniji - podrška, koordinacija i vodstvo“, a Toni pohvaliti svoju ekipu: „Svatko ima svoju poziciju na radnoj stanici, sve je ide glatko, jako dobro i ja sam stvarno ponosan na njih.“

U crvenom timu nastat će problemi kad Lidija shvati da tijesto za lazanje nije dovoljno kuhano, a pred kraj svi timovi će se boriti da stignu sve zadatke obaviti na vrijeme: „Uvijek je napeto. Ovo ne može ne biti napeto - ovo je igra živaca“, komentirat će Dejan.

„Mi imamo tajno oružje“, najavit će Bartol iz plavog tima ostalima, ali neće ih uvjeriti da će im to osigurati pobjedu.

Školarci će ostati oduševljeni izgledom svih posluženih jela. Ipak, neće im se sve jednako svidjeti okusom. Neki će biti očarani šarenim čipsom, a drugi komentirati: „Ovo mi se nije baš svidjelo jer nisam mogla dobro prožvakati.“

Nakon što jedan od timova osvoji najveći broj bodova, to jest, najviše školaraca odabere baš njihovo kao najfinije jelo, ostali timovi prelaze na individualni izazov. U 45 minuta chefovima trebaju pripremiti jelo s jednom pohanom komponentom. Osoba s najvećim brojem bodova osvojit će bod prednosti za svoj tim, a osoba s najmanjim brojem bodova napustit će show.

„Izgubio sam se totalno. Što tražim - nemam pojma, nemam blage - snalazim se“, reći će jedan od kandidata, a druga kandidatkinja nesigurno dodati: „Tko ne riskira, ne profitira. Valjda…“

