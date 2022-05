'Gospodin Savršeni' stigao je svome kraju, a time i show 'A sad…djevojke!' u kojem su kandidatkinje komentirale emisiju, ispovijedale se, svađale i mirile.

Posljednja epizoda donosi priloge polufinalistica i njihov put s Tonijem i ispovijest s pobjednicom showa, koja će se morati suočiti s neobjavljenim snimkama i Tonijevim osjećajima prema drugim djevojkama, piše RTL.

"Nije ni malo bilo lako pogledati sve ovo. Bez obzira što sam ja završila s ovim čovjekom, meni nije bilo lako pogledati… Jer ja sam s ovim djevojkama pogledala puno više nego s njim. Ja sad vani trebam graditi s njim, a 60 dana sam ustvari provela s ovim djevojkama. Žao mi je kad gledam, i svaka djevojka je prolazila emociju s njim, i ja…", rekla je Stankica te dodaje: "To je kao da imate muža i netko vam dođe i pokaže prepiske. Ne možete da gasite te odnose preko noći. Ne postoji dugme na off i on.", priča u snimci koju možete pogledati OVDJE.