RTL-ov treći Gospodin Savršeni, Toni Šćulac našao je gospođu Savršenu Stankicu Stojanović. "Mislim da ćemo biti jedna zdrava i prava ljubavna veza. Za njega se vrijedi preseliti na kraj svijeta. Da, i uopće mi nije bitno gdje će to biti i što će to biti, ali ja jednostavno znam da nas dvoje tek čeka naše pravo vrijeme", govorila je Stankica.

No danas govore drugačije, jer su u međuvremenu, kako doznaje RTL-ov Exkluziv, prekinuli

"Tu je bilo sedam do osam mjeseci jedne jako lijepe ljubavi, ljubavi s usponima i padovima. Kad kažem padovi, to je realnost, imali smo jednu vezu koja je imala jedne lijepe i manje lijepe trenutke jer to je život i to je realnost", dodala je Stankica.

'Nema neke drame'

Nakon sedam mjeseci veze Toni i Stankica su ipak partnerski odnos odlučili završiti.

"Nema neke drame, neke priče koje ja sad mogu podijeliti da je bila glavni uzročnik i ono što je meni najvažnije, što je nekako, možda je čak i čudno u današnje vrijeme, nema te izdaje povjerenja", objasnio je Toni.

Što je točno presudilo vezi, odlučili su zadržati za sebe. Ipak, ističu da s obzirom na to da su vezu okončali prije nego što se show počeo prikazivati, gledanje nekih situacija nije bilo lako.