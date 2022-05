Nakon jučerašnje objave da su treći Gospodin Savršeni, Toni Šćulac, i njegova izabranica Stankica Stojanović svoju vezu prekinuli nakon sedam mjeseci, bivša Gospođa Savršena na svom je Instagramu podijelila zanimljivu objavu.

Stankica je, naime, objavila crno-bijelu fotografiju na kojoj ona i Toni poziraju jedno pored drugog sa psom. Uz nostalgičnu i romantičnu sliku stavila je stihove popularne pjesma "To the Moon & Back" benda Savage Garden.

"Ona kaže: odletjela bih za tebe do mjeseca i natrag ako želiš biti moja ljubav. Dobila sam kartu za svijet gdje mi pripadamo, pa hoćeš li biti moj?", istaknula je Stankica.

Prekrila je lice

Ona je nakon toga podijelila fotografiju na kojoj pozira ležeći sama na velikom krevetu u svečanoj haljini koju je nosila kada joj je Toni dao ružu u finalnoj epizodi showa i otkrio da je ona savršena žena za njega. Stankičino lice bilo je prekriveno njenim rukama i sjenom, a u opisu objave ništa nije napisala.

Podsjetimo, jučer je RTL-ov Exkluziv otkrio da su Stankica i Toni svoju vezu prekinuli nakon sedam mjeseci.

"Tu je bilo sedam do osam mjeseci jedne jako lijepe ljubavi, ljubavi s usponima i padovima. Kad kažem padovi, to je realnost, imali smo jednu vezu koja je imala jedne lijepe i manje lijepe trenutke jer to je život i to je realnost", kazala je Stankica, a Toni je dodao da među njima nije bilo drame.

"Nema neke drame, neke priče koje ja sad mogu podijeliti da je bila glavni uzročnik i ono što je meni najvažnije, što je nekako, možda je čak i čudno u današnje vrijeme, nema te izdaje povjerenja", kazao je.