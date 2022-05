"Gospodin Savršeni" je odabrao svoju idealnu djevojku, Toni je odlučio da je Stankica Stojanović (36) njegova djevojka iz snova. No, ispada da je ova modna dizajnerica već davno znala da će je Toni odabrati.

'Kod Stankice me apsolutno sve privlači'

Naime, na jednom od spojeva Toni je na skuteru odvezao Stankicu do vinarije, već tada je bila očigledna kemija između njih, na kraju dana otišli su na večeru pa na plažu. "Ovo što je on priredio večeras, bilo je brutalno. Kad sve sklopite ovo, ostaje jedna tako lijepa slika i on koji upotpunjava to sve… Bez teksta sam", govorila je Stankica curama nakon spoja.

Osim toga, jedan od njihovih posljednjih spojeva bio je u stanu Gospodina Savršenog, gdje su u intimnoj atmosferi razgovarali o važnim temama. "Kod Stankice me apsolutno sve privlači. Zaljubljenost frca na sve strane i osjećam se kao dijete za Božić kad odmata darove i dobije ono što najviše želi", otkrio je tada Toni na kojem se već vidjelo da bi htio njihov odnos podići na višu razinu.

"Meni je tako lijepo s tobom i ne želim da ovo završi. Ako si za, pozvao bih te da provedemo ostatak večeri zajedno", upitao ju je Toni pa priznao: "Želim cijeli dan provesti s njom, a dan uključuje i noć…“.

Zanimljivo je i to da je Stankica ostala iznenađenja Tonijevim prijedlogom. "Mislim da će ova noć ostati samo između nas dvoje. Rekao je da kamere idu van, a mogu vam reći da je Toni isti pred kamerama i iza kamera, ali puno duhovitiji, zabavniji… Spavali smo na velikom krevetu, istom", ispričala je ponosno Stankica.

Strastveni dodiri i intenzivna kemija

Zanimljiv je bio i njihov grupni spoj, kada je Toni organizirao brod do Hvara i izlet u polje lavande. Oduševljena Stankica je priznala da se kod već razvijaju emocije prema Toniju. "Vidim da ipak imam mali štit zbog kamera i svega i vani bi to bilo potpuno drugačije", iskreno je tada rekla Stankica.

"Kod nas dvoje ima svega; kemije, poštovanja, iskrica, emocija i ovo mi to potvrđuje još jedanput", zaključio je Toni. Od svih izazova, najvatreniji je bio onaj kada su djevojke dirale Savršenog dok je on imao povez na očima. Još tada je Toni zaključio da su mu najugodniji dodiri bili oni od Stankice. "Sto posto sam sigurna da sam ja ta koju će on odabrati", rekla je Stankica prije igre dodirivanja.

"Dodir mi je jako važan u ljubavnom odnosu jer je praktički to jedini način da iskažete tu kemiju koju osjećate. Nekad ljudi umisle da ima kemije, a bez dodira to nije to", rekao je Toni.