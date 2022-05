Treća sezona popularnog šoua "Gospodin Savršeni" je završila, a Toni Šćulac (31) je uspio pronaći ono što je tražio, zaljubio se i ljubav pronašao u pet godina starijoj Stankici Stojanović (36) iz Banje Luke. Povodom toga smo na Facebooku pitali naše čitatelje što misle o novom paru, odgovori su bili i više nego osebujni.

'To je jedino bitno'

Toni i Stankica tijekom finalne ceremonije imali su samo lijepe riječi jedno za drugo. "Ti si savršena žena u koju sam se zaljubio do ušiju i bez koje više jednostavno ne mogu zamisliti život! Moje srce pripada tebi i naša priča počinje sada. Ovo je više od onoga po što sam došao i ja sam najsretniji čovjek", rekao je Toni pa posljednji put dao Stankici ružu i strastveno su se poljubili. Stankica je na to Toniju rekla: "Samo mi je trebala sekunda tvoje pažnje, tvoj pogled da mi kažeš 'OK, tu sam. Želim se boriti za tebe i dati svoj maksimum". Nakon emotivno nabijenih riječi par se strastveno poljubio pred kamerama.

I dok ovaj novopečeni par uživa u ljubavnoj idili nakon snimanja, čime se hvale po društvenim mrežama, mi smo odlučili pitati naše čitatelje što misle o ovom simpatičnom paru.

"Lijepa je, pametna i nadasve mudra. Nekako mi djeluje kao gluma, sva je nekakva njonjasta. Ali neka se oni slažu, to je jedino bitno, a ne mišljenje nas. Volite se i svijet će biti ljepše mjesto za živjeti", "Super, kada se vole, neka izvole", "Ako je njima dobro i ako je njemu dobra, tko smo mi da uopće išta kažemo", "Zgodna i pametna žena, mudrija i iskusnija od njega. A njemu baš takva treba", komentirali su naši čitatelji koji su bili pomalo neutralni prema ovom simpatičnom paru, no ipak su im zaželjeli sreću.

Naime, bilo je i onih kojima se Stankica i Toni nisu svidjeli kao par. "Nikako ne idu zajedno", "A još su par?", "Draža mi je bila Karolina", "Bilo je ljepših cura za njega", "Neće oni biti par nikada", "Meni djeluje nekako umjetno, Karolina mi je bila prirodnija, iskrenija", "Stankica nije za njega", "Nisu par", poručili su naši čitatelji, a u dosta navrata su naglasili da je Toni trebao odabrati Karolinu.

Usporedili ih s Hanom i Grašom

Jedan naš čitatelj je cijeli njihov odnos sumirao na jednu rečenicu: "Ljubav će trajati dok se kamere ne ugase". S tom tvrdnjom složila se nekolicina naših čitatelja koji ne vide nikakvu kemiju između Stankice i Tonija. Međutim, onda se našao jedan čitatelj koji je Tonija i Stankicu usporedio s Hanom Huljić i Petrom Grašom, napisao je da godine ne predstavljaju problem ako se ljudi uistinu vole.

Dok su jedni komentirali razliku u godinama između novopečenog para, drugi su bili oduševljeni Tonijevim odabirom. "Baš su super par", "Sretno im bilo", "Sretno i neka potraje", "Meni su oni fenomenalan par. Ona je prekrasna žena i zna što želi i posložila si je stvari u životu. Mislim da godine uopće nisu važne ako pronađeš osobu uz koju se osjećaš savršeno i ispunjeno", glasili su neki od komentara.