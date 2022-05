U finalu Gospodina Savršenoga za srce Tonija borile su se Karolina i Stankica, pobjedu je odnijela Banjalučanka Stankica. Kasnije je Toni ispričao da Stankica iz njega izvlači samo najbolje, što u dosadašnjim vezama nije iskusio.

Zaljubili se do ušiju

"Stankica je savršena žena i što je više upoznajem, sigurniji sam u to", rekao je Toni. "Cijela ova naša priča je od samog početka u mojim očima bila savršena i ništa ne bih promijenio. Ti si savršena žena u koju sam se zaljubio do ušiju i bez koje više jednostavno ne mogu zamisliti život! Moje srce pripada tebi i naša priča počinje sada. Ovo je više od onoga po što sam došao i ja sam najsretniji čovjek", rekao je Toni pa posljednji put dao Stankici ružu i strastveno su se poljubili.

Stankica i Toni su svoju ljubavnu idilu, koja traje i nakon showa, podijelili na Instagramu. Stankica je Toniju posvetila pjesmu Đorđa Balaševića "Provincijalka", dok je on objavio njihovu zajedničku fotografiju na kojoj se strastveno grle.

Podsjetimo, Toni je Stankicu pozvao na razgovor prije ceremonije ruža kako bi porazgovarali o njezinim suzama na prošloj ceremoniji, ali i da joj kaže da je sve u redu te da je zapravo sretan što je pokazala emocije. No, jedna sitnica ipak mu je zasmetala.

"Moram priznati da si rekla neke stvari koje su me malo povrijedile. U jednom trenutku si rekla da ti duboko u svom srcu znaš da sam ja već donio odluku i da zbog toga nekako misliš da nema smisla ovo sve. Mene je to jako zaboljelo jer znam da to nije istina. Ja samo moram čuti od tebe je li to bio obrambeni mehanizam i da se zaštitiš i jesi li se ti spremna boriti za mene i je li vjeruješ da naša priča još nije završila?", rekao je Toni Stankici.

"Samo mi je trebala sekunda tvoje pažnje, tvoj pogled da mi kažeš 'OK, tu sam", rekla je Stankica. "Želim se boriti za tebe i dati svoj maksimum", rekla je Stankica i poljubila Tonija.