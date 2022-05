"Samo mi kroz glavu prolazi da ne mogu vjerovati da stojim ispred ovakve žene. Hvala ti od srca što si me pustila da ti se približim”, rekao je Toni Stankici, a zatim joj rekao da je ona Gospođa Savršena koja je osvojila njegovo srce u popularnom showu.

Za njegovo srce u finalu su se borile Stankica i Karolina.

Prva je do njega došetala Karolina kojoj je odmah uputio komplimente, ali joj rekao i svoju odluku.

“Moram te razočarati, ali moje srce pripada drugoj”, rekao je Toni Karolini te naglasio da je njihova priča bila bajkovita te da će cijeli život pamtiti to što su doživjeli.

Podsjetimo, na samom početku showa, Toni je izjavio kako očekuje puno zabave, putovanja i romantike: “Drago mi je što ću se izbaciti u potpunosti iz zone komfora i još bolje upoznati sebe. Očekujem i da ću razbiti neke predrasude o znanstvenicima i profesorima koje vladaju u našem društvu, ali isto tako i o ljudima koji ljubav odluče tražiti pred očima javnosti. Očekujem da ću upoznati 20 potpuno različitih karaktera s kojima ću podijeliti divne trenutke. A nadam se da će se među njima pronaći ona jedna s kojom se vidim i u stvarnom svijetu i da će završetak 'Gospodina Savršenog' biti samo početak naše priče”.

Prije nego što je izabranica Tonijeva srca, novinarka i stilistica Stankica Stojanović, inače porijeklom iz Banja Luke, uopće ušla u show, rekla je kako joj više od same karijere znače ljubav i obitelj: “Ljubav je za mene najveći pokretač, sreća, neizmjerno poštovanje i sve ono što budi najljepše u nama. Kad se zaljubim, odana sam, predana, sretna, kreativna i zadovoljna svime“, rekla je 36-godišnjakinja i dodala kako se muškarci boje jakih žena i kada vide njezinu snagu i da joj ne treba zaštita, odustanu.

Čini se da je Toni iznimka od pravila jer niti u jednom trenutku nije htio odustati od ove atraktivne plavuše. Kada su na samom početku pitali Stankicu kakvog muškarca očekuje, kao da je opisala Tonija.

„Kad kažem drugačiji, zvuči kao stereotip, ali da bude svoj. Duhovit, šarmantan, siguran u sebe, neovisan, da je iskusan i zadovoljan svojim životom i zna da bude pokretač i inspiracija meni i velika podrška”, priznala je.

Kada je u prvoj epizodi Toni ugledao Stankicu, nije mogao sakriti sreću: ”Predivna plavuša, samopouzdana, hoda prema meni na crvenom tepihu i ja sam oduševljen, bez teksta”, a i zgodni je znanstvenik oduševio Stankicu koja je izjavila: “Djeluje mi kao osoba s kojom se može itekako pričati, nema samo fizički izgled, koji je jako lijep, već mislim da je taj neki mentalni sklop još ljepši”.

Nakon nekoliko epizoda, grupnih i pojedinačnih spojeva, u vilu Gospodina Savršenog stiglo je pismo u kojem Toni poziva Stankicu na spoj.

“Stankica je dama koja na mene ostavila vrhunski prvi dojam. Jedva sam čekao da joj mogu posvetiti cijeli dan i želim pripremiti nešto možda atipično za nju“, rekao je Toni koji je na skuteru odvezao Stankicu do vinarije, a među njima se odmah primijetila jaka kemija. Na kraju dana otišli su na večeru na plažu, gdje je Toni pekao ribu! „To je bilo tako seksi! Vidjeti kako muškarac priprema klopu baš tu na plaži, fenomenalno“, rekla je Stankica, a tijekom večere nastavili su razgovarati o ozbiljnim i njima bitnim temama, što je samo naglasilo iskre među njima.

„Ne znam što će biti dalje, ali će mi biti zadovoljstvo imati takvog čovjeka kao prijatelja, a zaista ću se potruditi da imam ovakvu osobu za kvalitetnu vezu.“ Toni nije želio više čekati i dao je Stankici ružu, a potom su zagrljeni gledali zalazak sunca. „Stankica je stvorila jednu jako lijepu vezu sa mnom i siguran sam da će tu biti još nečega više“, zaključio je Toni.

Nakon nekoliko tjedana toplo-hladno igre među djevojkama, ali i među njih dvoje, Toni je Stankicu ponovno pozvao na spoj.

Toni i Stankica taj su dan započeli s tantra učiteljicom Dolores Antić koja im je pojasnila kako se mogu dodatno povezati, podijeliti svoje energije te tako postati jedno. „Bilo je baš intimno i intenzivno, iako je cijela ekipa bila tu. Ja volim drugačije muškarce, a on je drugačiji…“ priznala je Stankica dok je Toni već na početku spoja zaključio: „Na papiru izgledamo dosta različiti, ali uopće nemam taj osjećaj jer se super slažemo i nadopunjujemo.“

Njihov se spoj nastavio u stanu Gospodina Savršenog, gdje su u intimnoj atmosferi razgovarali o važnim temama. „Kod Stankice me apsolutno sve privlači. Zaljubljenost frca na sve strane i osjećam se kao dijete za Božić kad odmata darove i dobije ono što najviše želi“, otkrio je Toni koji je potom odlučio odnos podignuti na višu razinu te je Stankici uručio ružu. „Meni je tako lijepo s tobom i ne želim da ovo završi. Ako si za, pozvao bih te da provedemo ostatak večeri zajedno“, upitao ju je Toni pa priznao: „Želim cijeli dan provesti s njom, a dan uključuje i noć…“ Stankica je bila ugodno iznenađena njegovim pitanjem te se složila s prijedlogom. Za to vrijeme, konkurentice su u vili uzalud čekale povratak Stankice koja je prva dobila priliku vidjeti kakav je Toni ujutro nakon buđenja i to bez prisutnosti kamera, što se još nikad u showu nije dogodilo.

„Bili smo dosta bliski jer je inače teško toliko se opustiti ispred kamera“, kazao je Gospodin Savršeni dok je Stankica izjavila: „Doznala sam da si toliko zabavan, interesantan, duhovit… Bilo je prekrasno i Toni je zaista pravi džentlmen. Mislim da će ova noć ostati samo između nas dvoje.“

Kad se Stankica vratila u vilu, suočila se sa znatiželjnim i ljubomornim pogledima, a ona je krenula prepričavati: „Rekao je da kamere idu van, a mogu vam reći da je Toni isti pred kamerama i iza kamera, ali puno duhovitiji, zabavniji… Spavali smo na velikom krevetu, istom…“ te riječi najteže su pale Amri, ali ni Karolini nije bilo svejedno, kao ni ostalim djevojkama.

„Karolina je na aparatima, iako neće to priznati, a Amra ne želi to komentirati“, primijetila je Danijela, a Amra je kasnije u suzama priznala: „Neka me pošalje kući jer mi sad više nije jednostavno slušati neke stvari”.

Nekoliko dana nakon, ponovno su se vidjeli i Toni joj je priznao da mu je nedostajala, a onda je ona odlučila biti iskrena s njim. „Malo mi je teško zbog drugih priča, imao si vremena da shvatiš što želiš, ja znam što ja želim i ja sam tu“, rekla je Stankica kroz suze, a Toni se jako zabrinuo: „Nikad nisam vidio ovakvu Stankicu i to me je presjeklo. Večeras sam se prvi put prepao da bi ona mogla otići, a ne želim da se to dogodi. Ovo mi je jedan od najtežih trenutaka…“ Toni nikako nije mogao ostati imun na Stankičine suze pa joj je iskreno priznao: „Postaje mi nenormalno teško i zaljubljujem se, a nisam očekivao da ću se zaljubiti. Izbjegavao sam tu riječ, ali mora znati da je meni to ozbiljno i da sam se ja zaljubio u nju…“

'Želim se boriti za tebe i dati svoj maksimum'

Napetost i bujica emocija osjetile su se i u polufinalnoj večeri.

„Želim se boriti za tebe i dati svoj maksimum, mislim da si netko za koga se vrijedi boriti“, priznala mu je Stankica koja se od silnih emocija rasplakala i, kako je istaknula, prvi put pred muškarcem pokazala svoje suze. „Drago mi je da je pokazala ranjivost, to je podignulo naš odnos na višu razinu jer je otpustila kočnice“, kazao je Toni koji ju je smirio zagrljajem. Podsjetimo, emotivno je bilo i kada je Stankica Tonijevoj majci priznala da je itekako zaljubljena u njezina sina.

Za Tonijevo srce u finalu su se borile Karolina i Stankica

Gospodin Savršeni priznao je da se zaljubio u dvije djevojke i da mu nimalo nije bilo lako.

„Ono čega sam se užasavao to mi se i dogodilo - zaljubio sam se u dvije žene i morat ću odabrati jednu! Karolina je prelijepa a da se i ne trudi. Najdraže mi je kad se uhvatimo za ruke i kad je gledam u oči i kad ona malo okrene glavu jer joj je neugodno… U Stankicu sam se zaljubio postepeno. Kako smo se sve bolje upoznavali, tako sam otkrivao sve više one prave Stankice i svaka nova stvar koju bih otkrio, u nju sam se zaljubio.“

„Uvijek je bilo iskrica i fizičke privlačnosti među nama, ali sam u jednom trenutku shvatio da je ne mogu izbaciti iz glave; mislim na nju, fali mi, želim je zagrliti i onda smo napravili taj klik i dignuli naš odnos na višu razinu“, rekao je Toni, kojeg je zanimalo ima li nešto što bi sad promijenila da može, no Stankica mu je priznala da ne žali ni za jednim trenutkom. „Stankica je savršena žena i što je više upoznajem, sigurniji sam u to“, rekao je Toni, a potom su prvi put gledali snimljene kadrove u kojima su oni glavni glumci. „Osim tog fizičkog dijela, gdje je apsolutno lijep, zgodan, šarmer je, pametan…, osjećam se nekako sigurno. I to kad vratiš tu neku djevojčicu, tu senzualnost, što svaka žena treba imati i svaka to ima u sebi, ali to pokaže pored određene osobe“, rekla je Stankica, a Toni dodao kako je u njihovu odnosu najveća prekretnica bilo kad su dobili vrijeme bez kamera. „Od onda mi možemo pričati a da nas nitko ne razumije“, rekao je Toni.

Iako Karolina nije očekivala da će od Tonija čuti da njegovo srce pripada drugoj, to se na finalnoj ceremoniji ipak dogodilo.

„Cijela ova naša priča je od samog početka u mojim očima bila savršena i ništa ne bih promijenio. Ti si savršena žena u koju sam se zaljubio do ušiju i bez koje više jednostavno ne mogu zamisliti život! Moje srce pripada tebi i naša priča počinje sada. Ovo je više od onoga po što sam došao i ja sam najsretniji čovjek“, rekao je Toni, poklonivši Stankici posljednju ružu.

"Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda, odjednom, raspored madeža na njenim leđima, kao tajna mapa, pokazao mi je u koje zvezde treba da se zagledam. I tako, eto ti pesma, ludo jedna" - citirala je Balaševića na svom profilu na Instagramu Stankica Stojanović odmah nakon samog proglašenja.