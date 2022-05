Glavna tema epizode Gospodina Savršenog bio je Stankičin ostanak kod Tonija bez kamera. Ipak, naposljetku su prikazane neobjavljene snimke njihovog večernjeg razgovora, odnosno jutra tijekom kojeg je Toni pripremio doručak za Stankicu.

"Drago mi je što na kraju svega dobivam to što želim, a to je zapravo ljubav koja se u ovako neprirodnoj okolini uspjela dogoditi", rekao je Toni na snimci, na kojoj ga je potom moguće vidjeti kako priprema doručak iznenađenja.

Tonije priredio čokoladne zobene pahuljice sa šumskim voćem i bananom.

"Bilo mi je jako lijepo i ne žalim što smo ostali. Napokon sam dobila prigodu da nas zaista ne gleda nitko jer mi je to omogućilo da najviše saznam o njemu od njega samog. To mi je pomoglo da vidim gdje se ja tu pronalazim", rekla je.

Karolina je prokomentirala kako su na snimkama djelovali intimno, a Josipa kako bi ona dobro iskoristila to vrijeme da se našla na Stankičinom mjestu.

Stankicu su ipak povrijedili komentari djevojaka, pogotovo Danijelin, koja je to usporedila s momačkom večeri, aludirajući da je Stankica samo cura za zabavu, prenosi RTL.

Sanela Kovačević Nelly, ekspertica iz 'Braka na prvu', razgovarala je s djevojkama koje nisu otišle s Tonijem na spoj. Htjela s njima prokomentirati odnose s Gospodinom Savršenim, međusobno stanje stvari, ali i što misle - tko je njegova favoritkinja.

Budući da je većina djevojaka rekla da je to Karolina, ona je na to skromno odvratila da su to ostale djevojke.

"Najviše kod njega mi se sviđa kako me gleda , a gleda me kao da sam mu važna i vidim da ponekad baš traži moj pogled", procijenila je Karolina.

Maria se na to nadovezala riječima: "Karolina je sumnjiva od početka, jedno govori ispred kamere, a neki dan da voli plave dečke".