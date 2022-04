Stankica je bila spoju s Tonijem, a kad se vratila u vilu, ondje su je dočekali znatiželjni i ljubomorni pogledi.

Izgleda da je to najteže palo Amri.

"I Karolina je na aparatima, neće to priznati, Amra to neće ni komentirati", komentirala je Danijela. Amra je kasnije u suzama priznala: "Pošalji me kući onda jer sad sam shvatila da mi nije jednostavno slušati neke stvari", kazala je Amra.

Mala je dala?

"Naravno da smo spavali na velikom krevetu, ne na dva odvojena. Kad bi ti rekla da kojem sam ćosku zaspala, ne bi vjerovala", ispričala je Stankica svoju priču curkama.

"Pošalji me kući onda jer sad sam shvatila da mi nije jednostavno slušati neke stvari", kazala je Amra. Danijela je imala svoj komentar: "Da li je mala dala? Kako kaže Seve, vidjet ćemo", kaže Danijela.

"Bitno je Stankice da je tebi bilo lijepo. Ti se vratila s ružom i baš te briga", zaključila je Amra.