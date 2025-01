Gabrijela otkrila ljubavni status: 'Nisam kilograme skinula čarobnim štapićem, pokušavala sam svašta'

Gabrijela Crnjac, bivša natjecateljica prve sezone showa "Život na vagi" čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo, ušla je u show s težinom od 183,7 kilograma i bila najteža sudionica te sezone. Tijekom showa izgubila je 110 kilograma zahvaljujući zdravim navikama koje je usvojila. Početkom 2023. odlučila je ukloniti višak kože koji je ostao nakon gubitka kilograma. Podvrgnula se operaciji uklanjanja kože s trbuha, a planira napraviti i zahvate na rukama i nogama.

Danas se bavi šminkanjem i posvećuje pažnju svom izgledu te na društvenim mrežama često dijeli trenutke iz života i poručuje da je zadovoljna svojim napretkom. Tako je i nedavno pozirala u elegantnoj sukni i košulji, a zbog opisa objave na Facebooku, dalo bi se naslutiti kako Gabrijela i dalje solira.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Samo zato što nemaš princa ne znači da nisi princeza", napisala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podvrgnula se operaciji želuca

U komentarima joj je Zuzana iz prethodne sezone napisala da je prekrasna, a u istom tonu nastavili su i mnogi drugi. Također, Gabrijela je svjesna da je borba s viškom kilograma dugotrajan proces pa je tako nedavno podijelila da je prošla kroz operaciju želuca.

''S devet godina sam prvi put završila u bolnici zbog prekomjerne težine. To je moja borba koja traje otkad znam za sebe i trajat će vjerojatno cijeli život. Nisam kilograme skinula čarobnim štapićem, a pokušavala sam svašta. Zato sam i pristala na show 'Život na vagi' koji mi je jako pomogao, u kojem sam puno toga naučila. No bila sam na operaciji želuca i otvoreno progovorila o njoj. To ne skrivam jer sam pokušavala sve načine i nije išlo. Ljudi me zbog toga napadaju, da kako bez operacije nisam uspjela, a nitko ne zna da sam prije same operacije skinula 100 kilograma, a nakon operacije samo 30. Ljudi misle da sam sve kilograme skinula samo zbog operacije želuca... Sada idem tri puta tjedno na grupne treninge, a vikendima šetam po 15 kilometara dnevno. Od ugljikohidrata ne jedem kruh, krumpir, tijesto. Većinom su na mom meniju meso i salate, a svako jutro pojedem proteinsku čokoladicu, nekada se vikendom počastim sladoledom'', priznala je Gabrijela čija intenzivna borba s kilogramima traje posljednjih sedam godina.

Propuštene epizode ''Života na vagi'' pogledajte na platformi Voyo. Prijavi se u novu, devetu sezonu ''Života na vagi'' na linku.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Prva pobjednica 'Života na vagi' otkrila kako joj je show pomogao da promijeni život

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa