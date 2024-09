Simpatična Gabi se 'prepolovila': Nakon 'Života na vagi' izgubila čak 130 kilograma

Jedna od najsimpatičnijih kandidatkinja svih sezona emisije 'Život na vagi', Slavonka Gabrijela Crnjac nakon sudjelovanja u spomenutoj emisiji, nastavila je prakticirati zdrav i aktivni život, a u posljednjih nekoliko godina izgubila je čak 130 kilograma. Nedavno je u intervjuu za RTL.hr progovorila o operaciji želuca, ali i idealnoj kilaži. '"Dobivam jako ružne komentare, ljudi mi se jave u inbox s ružnim riječima i neugodnim te drskim pitanjima. Pitaju me na koliko sam operacija do sada bila, kakvih veza imam u bolnici da idem na toliko plastičnih operacija i koliko sam ih imala dosad. Također me pitaju, kako su ostali uspjeli skinuti kilograme, bez operacije...", priznala je Gabrijela svojevremeno za RTL.hr pa dodala i kako je bez operacije, isključivo zdravim načinom, života i mukotrpnim treninzima, izgubila čak 100 kilograma, a nakon operacije samo tridesetak. "Ljudi me zbog toga napadaju, da kako bez operacije nisam uspjela, a nitko ne zna da sam prije same operacije skinula 100 kilograma, a nakon operacije samo 30. Ljudi misle da sam sve kilograme skinula samo zbog operacije želuca... Sada idem tri puta tjedno na grupne treninge, a vikendima šetam po 15 kilometara dnevno. Od ugljikohidrata ne jedem kruh, krumpir, tijesto. Većinom su na mom meniju meso i salate, a svako jutro pojedem proteinsku čokoladicu, nekada se vikendom počastim sladoledom'', rekla je za kraj. Kako danas izgleda simpatična Slavonka - pogledajte u našoj galeriji.