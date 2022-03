"Gospodin savršeni" treće sezone popularnog showa je Toni Šćulac (31) za kojeg će se boriti 20 kandidatkinja. Ovaj šarmantni muškarac je Splićanin, doktor fizike i strastveni sportaš koji je detalje svog života i onoga što očekuje od showa otkrio za RTL.

Šarmantni fizičar traži 'onu pravu'

Šarmantni doktor fizike je svoju je ljubav prema prirodnim znanostima otkrio u ranoj dobi, ispričao je da su njegovi roditelji odmah otkrili njegov talent za matematiku pa je već od srednje škole započela njegova avantura s brojkama i rješavanjem kompliciranih pitanja o svijetu koji nas okružuje.

Ovaj osebujni 31- godišnjak za sebe kaže da je "znatiželjna i jednostavna osoba koja je imala tu sreću da svoju najveću strast pretvori u posao", pa tako Toni radi kao profesor fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu i kao znanstvenik u CERN-u.

"Smatram se ambicioznom osobom i sve što sam do sada zamislio, to sam i ostvario", priznao je Toni koji je, osim fizike, svoju strast pronašao i u bodybuildingu. "Taj mi se sport sviđa zato što za rezultat trebate upornost, strpljivost i kombinaciju kvalitetnog treninga i prehrane. Nemam ambicije da mi bodybuilding postane profesija, ali sigurno je hobi kojim se planiram baviti do kraja života", rekao je Toni.

Ljubav je odlučio pronaći u showu

Glavni motiv za prijavu u show je bio pronalazak "one prave", priznaje Toni i dodaje: "Držim se one Einsteinove da je sve relativno i sve je stvar toga kako postavite točku gledišta. Na ovaj show gledam kao na to da se ja borim da upoznam 20 različitih djevojaka i da među njima prepoznam onu pravu za sebe".

Šarmantni Splićanin je za RTL ispričao i što očekuje od 20 djevojaka koje će se boriti za njegovo srce. "Temelji idealne veze su povjerenje, kompromis i poštovanje. Ključ za održavanje veze je potpuna iskrenost u svakom trenutku, izražavanje svih strahova i problema. Bitno je da se problemi uvijek rješavaju razgovorom i kompromisom i da nema nikakvih tajnih očekivanja od partnera", rekao je.

Toni vjeruje da će u showu pronaći onu "savršenu" koja će ga se dojmiti i osvojiti ga svojim karakterom i stavom. Splićanin ističe da će, ako pronađe ljubav svog života, show biti samo početak njihove romantične priče.

"Spreman sam na brak i obitelj i to je upravo ono što tražim od svoje iduće veze. Ostvario sam se u karijeri, živim ispunjen život s kojim sam u potpunosti zadovoljan i sada mi nedostaje ona prava s kojom to želim podijeliti i osnovati obitelj", otkriva Toni te dodaje da "savršen spoj je onaj koji nikada ne završava jer ne možemo prestati pričati do ranih jutarnjih sati. Uključuje i prvi poljubac i puno smijeha, zagrljaja i dodira… Ukratko, onaj spoj koji ne želite da ikada završi", rekao je "Gospodin savršeni" koji će svoje zavodničke sposobnosti pokazati u trećoj sezoni popularnog showa.