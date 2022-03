BARBIE, JESI LI TO TI? / Perfektno tijelo Nine Badrić je top tema: Izašle dosad neviđene fotke u 'the haljini' i mi smo se zaljubili

Nina Badrić bila je zvijezda crvenog tepiha na sinoćnjoj dodjeli nagrada Večernjakova ruža. Zgodna pjevačica istaknula se u masi odabravši bajkovitu ružičastu haljinu u kojoj je zablistala kao nikad dosad. Nakon što smo se nadivili njezinoj pojavi u HNK, sada smo još očaraniji kada smo vidjeli kako je nastalo ovo Barbie izdanje o kojem će se još dugo pričati.