Slijedi odabir prvog duelista: Emocije su na vrhuncu, a u strahu su i oni najsnažniji!

Jutro na imanju krenulo je vrlo pesimistično, a prednjačio je vođa koji je smatrao kako zahtjevni tjedni zadatak neće uspjeti odraditi. Unatoč njegovim molbama, većini se nikako nije dalo zasukati rukave.

Na imanju je ostalo samo osmero kandidata i čini se kako je svatko počeo razmišljati o vlastitoj sudbini u showu, dok klanove mnogi ostavljaju po strani.

„Sad je već kraj, nema klana, za nekog se mora“, Nikolina će poručiti.

Prvi finalist Mario najopušteniji je na imanju i ovaj tjedan odlučio je odmarati i uživati, bez stresa i previše rada.

I dok je većina planirala buduće taktike, na imanje je stigla voditeljica Nikolina Pišek koja je kandidate obavijestila da danas moraju donijeti čak dvije teške odluke.

Foto: RTL

Jedna od njih mogla bi im značajno promijeniti život na imanju, no sve je na njima jer odluku donose sami.

Osim toga, bira se i prvi duelist, a neki kandidati posebno su u strahu, i to ne zbog sebe, nego zbog drugih.

„Na licu joj se vidi da uopće nema kontrolu nad ovim glasanjem“, smijala se jedna dama svojoj kolegici koja je možda i prvi put u showu pokazala da se boji.

Prva je duelistica na licu mjesta morala odabrati svog protivnika ili protivnicu u areni, a napeti duel na rasporedu je već sutra!

„Hrabro, svaka čast! Hrabrost ili ludost, vidjet ćemo sutra. Bit će to napeta arena“, komentirali su ostali.

Foto: RTL

Nastavljaju se i emotivna iznenađenja za kandidate koji svima njima daju dodatan elan za završne dane u showu. Anđa je tako dobila emotivnu videoporuku, a suze nije skrivala, dok je Rebeccu iznenadio posjet njezine mame.

Kakva odluka čeka kandidate, tko je prva duelistica i kako je prošlo emotivno iznenađenje, provjerite na platformi Voyo! 'Farmu' možete gledati i od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.

