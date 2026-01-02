RTL 2 zabavlja gledatelje već punih petnaest godina

RTL 2 se tijekom godina profilirao kao kanal na kojem humor ima stalno i jedinstveno mjesto, a prepoznatljivost je izgradio zahvaljujući mnoštvu popularnih serija koje se s razlogom iznova vraćaju na program te svojim sloganom „samo zabava“ koji je postao dio pop kulture i opće prihvaćen izraz među gledateljima. Ljubitelji modernijeg humora prepoznat će se u seriji 'Teorija velikog praska', koja kroz duhovite situacije prati skupinu znanstvenika i njihove svakodnevne izazove, dok klasik 'Dva i pol muškarca' donosi prepoznatljivu kombinaciju obiteljskih odnosa, sarkazma i situacijskog humora.

Tu su kultni 'Prijatelji', sitcom o šestero prijatelja iz New Yorka, čije su životne situacije, odnosi i nezaboravni dijalozi postali dio televizijske pop-kulture u kojima gledatelji uživaju uvijek iznova već više od trideset godina. Među najomiljenijim naslovima svakako su legendarne 'Mućke', britanska humoristična serija o braći Trotter njegovim pokušajima da postanu milijunaši „do sljedeće godine u ovo doba“, čiji humor i danas jednako zabavlja sve generacije. Svakako valja spomenuti i kultne humoristične serije koje su se emitirale tijekom proteklih petnaest godina na RTL 2 poput 'Alfa', 'Pod istim krovom', 'Hawaii Five O', 'Princa iz Bel Aira', 'Raymonda', 'Kralja Queensa' i mnogih drugih.

Programsku ponudu dodatno obogaćuje i sadržaj koji nije nužno humorističan poput, primjerice, klasične kriminalističke serije temeljene na romanima Agathe Christie 'Poirot', sad već kultne serije 'Krv nije voda' ili, pak, reality showova poput 'Zalagaonice'.

Upravo je emitiranje 'Zalagaonice' označilo dolazak novog televizijskog formata na domaće tržište. Hrvatska publika po prvi je put imala priliku upoznati se s factual reality emisijama, formatom koji spaja elemente dokumentarnog pristupa i stvarnih životnih situacija. Time je RTL 2 otvorio prostor za razvoj i popularizaciju ovog televizijskog žanra u Hrvatskoj, koji je kasnije postao prepoznatljiv dio programske ponude. Na RTL 2 tako su se nakon 'Zalagaonice' prikazivali i drugi factual reality formati, poput, primjerice, showova 'Bitke za skladište', u kojem sudionici licitiraju napuštene skladišne jedinice ne znajući što se nalazi pa riskiraju vlastiti novac u nadi da će pronaći vrijedne ili rijetke predmete i ‘Američki sakupljači’, show koji prati dvojicu sakupljača koji putuju diljem SAD-a u potrazi za starim, zaboravljenim predmetima poput antikviteta, reklama, motora i povijesnih kolekcionarskih stvari. Oni pregovaraju s vlasnicima i otkrivaju priče iza pronađenih predmeta.

Za ljubitelje napetih medicinskih drama tu je 'Dr. House', čiji je čangrizavi i natprosječno inteligentni glavni lik baziran na legendarnom Sherlocku Holmesu, kojeg i kolege i gledatelji ne mogu ne voljeti, sarkastičnim opaskama unatoč. Dinamike među likovima u kojoj gledatelji posebno uživaju ne nedostaje ni u seriji 'Kosti', u kojoj forenzička antropologinja Temperance Brennan i FBI agent Seeley Booth zajedno rješavaju zločine analizirajući ljudske kosti i forenzičke dokaze.

Ljubitelji krimića također su tijekom godina mogli uživati u mnogobrojnim raznovrsnim naslovima poput 'Dextera', serije čiji je naslovni junak danju predani detektiv, a noću strah i trepet serijskim ubojicama

kojima presuđuje mimo zakona. Tu si u 'Zločinački umovi', jedna od najpopularnijih i najboljih kriminalističkih TV-serija u svijetu, koja prati rad specijalne jedinice FBI-a u rješavanju najtežih i najokrutnijih zločina koje um može smisliti, ‘Mentalist’, istražitelj s posebnim darom za rješavanje najsloženijih zločina koje su počinili poremećeni umovi, klasik ‘NCIS Los Angeles’ i ‘NCIS New Orleans’.

Upravo ta raznolikost i trajna popularnost raznovrsnih serija razlog su zbog kojeg RTL 2 već više od desetljeća uspješno okuplja publiku različitih generacija. Dok jedni s veseljem uvijek iznova gledaju jer znaju da su zabava i smijeh zagarantirani, drugi tek sada otkrivaju čari serija koje su odavno stekle kultni status.

Petnaest godina kasnije, kanal RTL 2 potvrđuje da dobra serija nema rok trajanja i da je ponekad poseban gušt omiljenu seriju gledati ispočetka i garantira da se ovdje nalazi - samo zabava!

