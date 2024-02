Kada je u pitanju serija 'Kako sam upoznao vašu majku', samo jedna riječ potiče na pamet: legendarno!

Od rujna 2005. do ožujka 2014., omiljen CBS-ov sitcom odveo je gledatelje u MacLaren's Pub i pomogao uzlet u karijeri Josha Radnora, Cobie Smulders, Neila Patricka Harrisa, Alyson Hannigan i Jasona Segela. Serija je trajala devet sezona.

Serija je to koja je osvojila 10 Emmyja, a prikazuje Teda Mosbyja (Josh Radnor) dok prepričava djeci priču o tome kako je upoznao njihovu majku. Otud i naslov; priča teče kroz retrospektivne uspomene života u New Yorku koje je Ted proveo s prijateljima.

Nakon uspjeha serije, spinoff naslovljen 'Kako sam upoznao vašeg oca' — s Hilary Duff u glavnoj ulozi i cameo ulogama iz originalne postave — prikazivao se dvije sezone, od 2022. do 2023. Tada je Hulu otkazao spinoff.

Evo što su zvijezde serije 'Kako sam upoznao vašu majku' radile od finala kontroverzne serije.

Josh Radnor kao Ted Mosby

Radnor je glumio Teda Mosbyja, arhitekta koji živi u N.Y.C. sa svojim najboljim prijateljima. Tijekom serije obožavatelji su navijali za lika koji je ostao odlučan pronaći pravu ljubav u velikom gradu.

Nakon devet sezona u seriji, Radnor je nastavio glumiti dr. Jedediah Foster u TV drami Mercy Street, Adama Epsteina u FX miniseriji Fleishman je u nevolji i Lonnyja Flasha u misterioznoj kriminalističkoj seriji Hunters — uz nekoliko kazališnih radova i izdavanje nekoliko studijskih albuma.

U studenom 2023. glumac i pjevač otkrio je svoje zaruke s tada neimenovanom Jordanom Jacobs, kliničkom psihologinjom koju je upoznao na "psihodeličnom" događaju svog prijatelja. Par se kasnije vjenčao na snijegom prekrivenoj ceremoniji u siječnju 2024.

Cobie Smulders kao Robin Scherbatsky

Smulders je glumila novinarku i ponosnu Kanađanku Robin Scherbatsky. Zabavna činjenica: Scherbatsky je nekoć bila dječja pop zvijezda koja se zvala Robin Sparkles, što je ekipu prijatelja totalno oduševilo.

Glumica je nastavila svoj glumački uspjeh kao Maria Hill u raznim projektima Marvelovog kinematografskog svemira — počevši s Osvetnicima (2012.) Pridružila se drugoj grupi prijatelja kao Lisa Turner u TV seriji 'Prijatelji s koledža' i pojavila se u 'Impeachment : Američka krimi priča', 'Kako sam upoznao vašeg oca' u cameo ulozi.

Od 2012. glumica je u braku s bivšim članom postave Saturday Night Live Taranom Killamom s kojim dijeli dvije kćeri, Shaelyn i Janitu.

Neil Patrick Harris kao Barney Stinson

Barney Stinson uvijek je nosio odijelo i živio je svoj život po 'bratskom kodeksu'.

Dobitnik Emmyja poslije je glumio grofa Olafa u Netflixovoj seriji 'A Series of Unfortunate Events', pridružio se četvrtom dijelu franšize Matrix i preuzeo glavnu ulogu u humorističnoj seriji 'Uncoupled', između ostalih projekata.

Godine 2014. preuzeo je glavnu ulogu u 'Hedwig and the Angry Inch' na Broadwayu, čime je osvojio nagradu Tony za najboljeg glavnog glumca u mjuziklu.

Od 2004. Harris je u vezi s glumcem i kuharom Davidom Burtkom, s kojim dijeli blizance Gideona i Harper; njih dvoje vjenčali su se u Italiji nakon desetljeća veze.

Alyson Hannigan kao Lily Aldrin

Nakon pojavljivanja u seriji filmova Američka pita, Hannigan je glumila polovicu omiljenog para serije, Lily Aldrin — odgajateljicu u vrtiću koja je kasnije postala savjetnica za umjetnost. Lily je bila udana za Marshalla "Marshmallowa" Eriksena (Segel), a njih dvoje su na kraju dobili sina Marvina i kćer Daisy.

Nakon kraja serije, Hannigan je dala glas Claire Clancy u animiranoj seriji 'Fancy Nancy', glumila dr. Ann Possible u ponovnom pokretanju akcijskog filma 'Kim Possible' iz 2019. i natjecala se u 32. sezoni Plesa sa zvijezdama 2023., završivši na petom mjestu.

Udala se za svog kolegu iz filma Buffy, ubojica vampira, Alexisa Denisofa 2003. godine. Sretan bar dobio je dvije kćeri.

Jason Segel kao Marshall Eriksen

Marshall je volio svoju Lilypad.

Druga polovica omiljenog para serije, kojeg glumi Segel, također su bili cimeri s Tedom dok su bili studenti na Sveučilištu Wesleyan. Predstavljen kao korporativni odvjetnik u N.Y.C., Eriksen je kasnije postao sudac Vrhovnog suda države New York.

Segel je kasnije glumio Danea Faucheuxa u filmu 'Naš prijatelj iz 2019.' i Paula Westheada u HBO-ovoj seriji 'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty'. Glumac je zaradio nominaciju za Emmyja za najboljeg glavnog glumca u humorističnoj seriji za svoju izvedbu u 'Shrinking' koju je kreirao zajedno s Billom Lawrenceom i Brettom Goldsteinom.

Nakon razlaza osmogodišnje veze s fotografkinjom Alexis Mixter 2021., Segel je započeo novu vezu s Kaylom Radomski.

Cristin Milioti kao Tracy McConnell

Nakon sezona i sezona neizvjesnosti, otkriveno je da je Tracy McConnell — koju glumi Cristin Milioti — Tedova žena i majka njihovo dvoje djece. Obožavatelji su na kraju saznali da je McConnell umrla od neimenovane bolesti, što je nagnalo Mosbyja da sa svojom djecom podijeli priču o tome kako je upoznao njihovu majku. (I tako je započelo jedno od najkontroverznijih finala neke serije … ikad.)

Milioti je proširila svoj TV životopis ulogama u 'Fargu', 'The Mindy Project', 'Made for Love' i 'The Resort' te je glumila uz Andyja Samberga u Hulu rom-comu 'Palm Springs 2020'.

