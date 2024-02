Michael J. Fox (62) dobio je ovacije na dodjeli BAFTA-e u nedjelju. Zvijezda filma 'Povratak u budućnost' pojavio se kako bi 'Oppenheimeru' uručio nagradu za najbolji film.

Mnoštvo zvijezda, uključujući Cate Blanchett, Ryana Goslinga i Margot Robbie, viđeno je kako stoje i plješću voljenom glumcu dok je publika navijala za njega.

Fox, koji boluje od Parkinsonove bolesti, koristio je invalidska kolica da se popne na pozornicu.

“Postoji razlog zašto govore da su filmovi magija, jer vam filmovi mogu promijeniti dan. Oni vam mogu promijeniti pogled na svijet, a ponekad čak i život”, kazao je Fox.

Glumac je također dočekan s ovacijama na svečanosti National Board of Review u New Yorku ranije ove godine kada je prihvatio nagradu za dokumentarni film 'Still'.

Nazočio je dodjeli BAFTA-e sa svojom 35 godina mlađom suprugom Tracey Pollan.

Glumcu je dijagnosticirana Parkinsonova bolest 1991., ali je vijest otkrivena tek 1998. Otad je Fox postao neumorni aktivist, prikupljajući milijune dolara za svoju zakladu.

Prošlog studenog iskreno je progovorio o svojoj smrtnosti.

"Jednog dana ću ostati bez goriva", rekao je Fox za magazin Town & Country te dodao da se smrti ne boji.

Foxova suprua Tracey Pollan otkrila je kako se nosi sa suprugovom dijagnozom. “Mislim da ne morate osjećati pritisak da budete optimistični cijelo vrijeme,” objasnila je. "Jer je to teško. Život je težak."

Pollan je rekla da je za nju ključno "samo ići korak po korak i osloniti se na obitelj i prijatelje za podršku."

Pollan i Fox vjenčali su se 1988. i imaju četvero djece: sina Sama i kćeri Aquinnah, Schuyler i Esmé.

