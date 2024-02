Carmen Electra izgledala je nevjerojatno na dodjeli nagrada People's Choice Awards 2024. u Barker Hangaru u Santa Monici u Kaliforniji.

Glumica (51) blistala je u ljubičastozelenoj haljini punoj šljokica s dubokim dekolteom.

Haljina s halterima imala je strukturirani, blještavi remen u obliku prstena kojeg je uskladila sa svojom metalik srebrnom torbicom.

Zvijezda Baywatcha, koja je podnijela dokumente za zakonsku promjenu imena iz Tara Leigh Patrick u svoje legendarno umjetničko ime, zalizala je kosu u šik konjski rep kako bi pokazala par masivnih dijamantnih naušnica.

Tijekom intervjua također je govorila o podnošenju dokumenata za zakonsku promjenu imena i rekla da je pokojna legenda Prince bio taj koji je smislio ime Carmen Electra.

"Princeu se to zapravo svidjelo', rekla je za outlet. 'Svidjelo mu se ime Carmen i rekao je da izgledam kao Carmen, a ja sam rekla: 'Stvarno?!' Zatim smo gledali film koji se zove Carmen Jones i on je bio siguran da je to to.

Budući da je ime u jednini već bilo zauzeto tuđim autorskim pravima, objasnila je da je Prince smislio prezime koje zvuči kao junakinja.

'Bila je još jedna umjetnica čije je ime bilo samo Carmen i to su ime napisali, pa je Prince rekao: 'U redu, razmislimo o prezimenu', prisjetila se.

"Bila sam bolno sramežljiva i jednostavno nisam imala ideje pa mi je došao i rekao: "Što misliš o Electra?"

"Pomislila sam da je to ime superheroja, ali sam odlučila da idemo s time. Odlučila sam ga zadržati", ispričala je Carmen.