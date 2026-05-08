Pravi hit iz radionice Danisa Tanovića! 'Frust' ekskluzivno na platformi Voyo

Oskarovac Danis Tanović donosi crnohumorni hit - seriju 'Frust', ekskluzivno dostupnu od danas na platformi Voyo. Sjajni Deni Mešić odličan je u ulozi Vedrana, novinara na portalu i neuspješnog mladog pisca koji se pokušava probiti u svijetu književnosti.

U ulozi negativca u prvoj epizodi nalazi se poznati mladi glumac Kerim Čutuna. U 'Frustu' se pojavljuje i perspektivna hrvatska glumica Margarita Mladinić, poznata brojnim obožavateljima RTL-ove hit serije 'Divlje pčele'.

Vedran se pokušava probiti u svijetu kulture, no ne ide mu, a sve je još gore kada ostane bez posla. U bizarnom razvoju događaja, Vedran čini nezamislivo, smaknuo je dilera iz kvarta i postao tajni antiheroj.

U seriji se Tanović poigrava s medijskim konstrukcijama heroja, antiherojima i anomalijama društva u kojem živimo. Atmosferi 'Frusta' pridonosi i izvrsna glazbena podloga koju potpisuje svjetski poznati DJ i producent Solomun. Seriju 'Frust' ne propustite već sada - ekskluzivno na platformi Voyo!

