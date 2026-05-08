FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OD DANAS /

Pravi hit iz radionice Danisa Tanovića! 'Frust' ekskluzivno na platformi Voyo

Pravi hit iz radionice Danisa Tanovića! 'Frust' ekskluzivno na platformi Voyo
×
Foto: RTL

Serija koja će vas prikovati uz male ekrane

8.5.2026.
12:15
Hot.hr
RTL
VOYO logo
VOYO logo

Oskarovac Danis Tanović donosi crnohumorni hit - seriju 'Frust', ekskluzivno dostupnu od danas na platformi Voyo. Sjajni Deni Mešić odličan je u ulozi Vedrana, novinara na portalu i neuspješnog mladog pisca koji se pokušava probiti u svijetu književnosti.

Pravi hit iz radionice Danisa Tanovića! 'Frust' ekskluzivno na platformi Voyo
Foto: RTL

U ulozi negativca u prvoj epizodi nalazi se poznati mladi glumac Kerim Čutuna. U 'Frustu' se pojavljuje i perspektivna hrvatska glumica Margarita Mladinić, poznata brojnim obožavateljima RTL-ove hit serije 'Divlje pčele'.

Pravi hit iz radionice Danisa Tanovića! 'Frust' ekskluzivno na platformi Voyo
Foto: RTL

Vedran se pokušava probiti u svijetu kulture, no ne ide mu, a sve je još gore kada ostane bez posla. U bizarnom razvoju događaja, Vedran čini nezamislivo, smaknuo je dilera iz kvarta i postao tajni antiheroj.

Pravi hit iz radionice Danisa Tanovića! 'Frust' ekskluzivno na platformi Voyo
Foto: RTL

U seriji se Tanović poigrava s medijskim konstrukcijama heroja, antiherojima i anomalijama društva u kojem živimo. Atmosferi 'Frusta' pridonosi i izvrsna glazbena podloga koju potpisuje svjetski poznati DJ i producent Solomun. Seriju 'Frust' ne propustite već sada - ekskluzivno na platformi Voyo!

Pogledajte video: Kaos u Parizu: Uhićeno više od 100 ljudi nakon prolaska PSG-a u finale

 

VoyoRtl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike