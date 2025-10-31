Tko će biti četvrti finalist? Mare i Ante kreću u dvoboj

Počelo je veliko finale devete sezone popularnog showa ''Život na vagi'', koje možete pratiti i na net.hr-u!

Pratite tijek događaja:

Mare i Ante kreću u dvoboj

20.39 - Mare i Ante dobili su zadatak na biciklu. Tko prijeđe više kilometara, on će biti posljednji četvrti finalist!

Nefinalisti ulaze na pozornicu

20.28 - Tamara i Ivica pojavili su se na pozornicu i oduševili elegantnim izdanjem. Zatim je Galla Sandalla sve ostavio bez teksta. Pojavio se u upečatljivom izdanju, a iz publike se čuo komentar: 'Top su ti sandale' koji je sve nasmijao.

Ante i Mare idu u dvoboj

20.22 - Ante i Mare ući će u dvoboj pa će se bolji od njih dvoje pridružiti Neni, Domagoju i Dominiku u borbi za 20.000 eura!

Počelo je!

20.15 - Voditeljica Antonija Blaće s osmijehom je otvorila finale devete sezone showa. Voditeljica je najavila trenere Mirnu i Edu.

"Ja bi za svoj plavi tim rekla da je veliko plavo srce. Bili su borbeni, a oni su me podsjetili zašto volim ovaj posao", poručila je Mirna.

"Bila je dinamična skupina od koje sam ja puno naučio. Meni je ideja bila naglasiti koliko je važan tim", dodao je Edo.

Tko će odnijeti pobjedu?

19.30 - Nakon tjedana napornog rada, znoja, suza i nevjerojatnih preokreta, kandidati su dokazali koliko daleko mogu ići kada odluče promijeniti svoj život za 180 stupnjeva. No, samo su najuporniji uspjeli izboriti svoje mjesto u samom finalu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kandidate će u publici bodriti obitelj i prijatelji, a atmosfera će sigurno biti ispunjena suzama, srećom i smijehom. Zasad su poznata tri finalista, a večeras gledatelje očekuje još jedna zanimljivost - dvoboj između Mare i Ante, pa će se bolji od njih dvoje pridružiti Neni, Domagoju i Dominiku u borbi za 20.000 eura! No i ostalima će sigurno biti napeto jer najbolji među nefinalistima osvaja 7000 eura!

