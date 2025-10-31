Tamara teškom životnom pričom raznježila sve u finalu, a rezultat ostavio bez riječi

U finalu showa “Život na vagi” kandidatkinja Tamara podijelila je svoju životnu priču koja je dirnula publiku i natjecatelje. Kako je istaknula voditeljica Antonija Blaće, većina sudionika dolazi u show s teškim životnim iskustvima, a Tamara je otkrila da se trenutno nalazi u remisiji te da joj je promjena načina prehrane znatno pomogla u oporavku. Nakon njezinih riječi uslijedio je snažan pljesak podrške iz studija.

Nedugo zatim, Tamara je stala na vagu. Na početku showa imala je 116,5 kilograma, a danas 89,8 kilograma. Što znači da je izgubila 26,7 kilograma. Rezultat koji jasno pokazuje koliko su trud, upornost i disciplina.

