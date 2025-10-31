Ema sve ostavila bez teksta, komplimenti nisu prestajali stizati: 'Promjena je tu, sretna sam'

Kandidatkinja Ema u finalu showa “Život na vagi” ostvarila je cilj koji je sama sebi postavila na početku sezone – željela je da je svi vide kao potpuno drugu osobu, i to joj je pošlo za rukom.

Nakon što se pojavila na pozornici, publika ju je dočekala gromoglasnim pljeskom, a voditeljica Antonija Blaće zaključila je da je Ema u potpunosti ispunila svoje obećanje, jer je doista izgledala kao nova osoba.

Prije nego što je stala na vagu, Ema je podijelila dojmljivu priču iz svakodnevice:

''Dogodila mi se situacija u trgovini. Prišla mi je žena i rekla da je počela hodati zbog mene. Svi me pitaju kako sam to uspjela. Rekla sam im da moraju biti jači u glavi i sve će ići. Promjena je tu i sretna sam. Jako je lijep osjećaj doći sa stare Eme na novu.''

Foto: Rtl

U show je ušla sa 131,5 kilograma, a danas ima 93,7 te je sa svojim rezultatom pobjedila i rezultat Galle Sandalle.

Foto: Rtl

Počelo je veliko finale devete sezone popularnog showa ''Život na vagi'', koje možete pratiti i na net.hr-u!