Ovo niste očekivali: Kandidati 'Života na vagi' učili kako disanjem skidati kilograme

U showu ''Život na vagi'' koji pratimo na RTL-u i dan ranije na platformi Voyo, kandidati su umjesto klasičnih vježbi snage dočekani posebnim treningom na otvorenom. Vodili su ga magistar kineziologije Igor Blažinčić i učiteljica disanja i svjesnosti Mirela Anić.

Trening je počeo neuobičajeno. Kandidati su morali skinuti tenisice i čarape te stati bosi na travu. Bila je to uvodna lekcija o uzemljenju i povezivanju s vlastitim tijelom.

Blažinčić je objasnio kako kontakt sa zemljom može smanjiti upalne procese u tijelu, a Mirela je vodila kandidata kroz vježbe disanja i prisutnosti koje umiruju um i pomažu bolje razumijevanje vlastitog tijela.

Zašto je važno pravilno disati?

Najviše pozornosti izazvala je lekcija o disanju. Kandidati su saznali da pravilno disanje utječe ne samo na opuštanje i koncentraciju, nego i na sagorijevanje kalorija i opće zdravlje. Trening je nastavljen vježbama balansa, koje su pokazale koliko je tijelo povezano s osjećajem stabilnosti i unutarnje snage. Kandidati su, kroz jednostavne, ali zahtjevne pokrete, učili kako mali koraci i pažnja prema tijelu mogu donijeti velike promjene.

''Od deset izgubljenih kilograma, 8,4 kilograma gubite disanjem, izdišući CO2", rekao je Igor kandidatima. Naime, pravilno disanje pomaže tijelu da bolje iskoristi kisik i sagorijeva kalorije:

"Ljudi koji nepravilno dišu jednostavno ne koriste kisik kako bi sagorjeli kalorije. Što prije uskladite svoje disanje i naučite pravilno disati, to ćete uspješnije gubiti neželjene kilograme. Ne možete nepravilno disati i biti zdravi. To ne postoji."

Drugim riječima, ono što Igor Blažinčić opisuje je znanstveno utemeljen proces metabolizma. Kada tijelo pravilno diše, lakše aktivira parasimpatički živčani sustav, troši energiju iz masti i smanjuje stres, što sve zajedno doprinosi gubitku kilograma.

Na kraju treninga svi su ponovili zajedničku mantru koja simbolizira promjenu: "Od današnjeg dana, moje tijelo je moj najveći saveznik."

