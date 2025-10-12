Trener Edo zamjera nekoliko stvari kandidatima iz 'Života na vagi'

Trener Edo Mehmedović koje pratimo u emisiji ''Život na vagi'' na RTL-u i platfromi Voyo, bez reklama, od početka devete sezonenije štedio na riječima kada je u pitanju motivacija i odgovornost kandidata.

Kao trener i logoped, Edo je tijekom tjedana često otvoreno razgovarao s kandidatima, bez obzira na njihov trenutni rezultat.

Stroge kritike trenera Ede

Njegove kritike nisu se odnosile samo na tehniku, već na mentalni sklop kandidata. Tako je, primjerice, nakon sportskog izazova u kojem je plavi tim ispustio pobjedu, Edo ukazao na manjak koncentracije u ključnim trenucima. Iako je tim imao prednost, gubitak se nije mogao opravdati samo tehnikom, već upravo opuštanjem i slabom mentalnom pripremom. U sličnom tonu govorio je i nakon rukometnog izazova, kada je naglasio da individualni trud neće donijeti rezultate bez zajedničkog rada i međusobne podrške unutar tima.

Međutim, najstrože reakcije Edo je imao prema mentalnom sklopu kandidata. Neprestano im je ponavljao kako moraju donijeti odluku ili će birati izgovore, ili će raditi na promjeni.

“Ili gledate u smjeru izgovora ili u smjeru rada”, rekao je u jednom trenutku, podsjećajući ih da su svi došli u show vlastitom odlukom, a ne iz prisile.

Jedan od ključnih trenutaka bio je nakon burnog masterclassa o prehrani, kada su se kandidati međusobno optuživali. Edo ih je suočio s posljedicama toga ponašanja, naglašavajući da prečesto djeluju kao skupina koja traži krivce, a ne rješenja. Upozorio ih je da takva dinamika podsjeća na bullying, a ne na timsku podršku. Podsjetio je da nisu tu da se bore jedni protiv drugih, već protiv vlastitih navika.

Edo: 'Kilogrami ne nastaju preko noći'

Edo nije bježao ni od težih istina. Naglasio je kako kilogrami koje kandidati nose nisu nastali preko noći te da promjena nije u tome tko će nadmudriti drugog, nego tko će biti iskren prema sebi.

I dalje je govorio da, unatoč svim izazovima, svi imaju opciju napustiti show, ali pravi rezultat dolazi samo kada prepoznaju da su sami odgovorni za vlastitu promjenu.

Nakon što je u crvenom timu izbio raskol nakon jednog izazova, Edo je ponovno insistirao na preuzimanju odgovornosti. Nije bio zainteresiran za sam neuspjeh, već za reakciju nakon njega. odbijanje da se stane iza vlastitih postupaka, opravdavanja i prebacivanja krivnje na druge. Često se vraćao dubljim slojevima problema, povezujući ponašanje kandidata s traumama i životnim iskustvima. Naglasio je da stvarna promjena ne dolazi samo kroz trening i prehranu, već kroz suočavanje sa samim sobom.

''Svi kosturi prije ili kasnije izađu iz ormara'', rekao je, ukazujući na to da proces promjene nije samo fizički, nego i mentalni.

