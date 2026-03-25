Nina Martina podijelila fotografije s djevojačke u Španjolskoj: 'Proplakala sam veliki dio'

Nina Martina Korbar, javnosti najpoznatija kao jedna od natjecateljica RTL-ova showa "Život na vagi", proživljava najsretnije dane uoči svog vjenčanja. Sa svojim pratiteljima na Instagramu podijelila je niz emotivnih fotografija sa svoje djevojačke zabave, koja se održala na sunčanoj lokaciji u Alicanteu u Španjolskoj. Preplavljena osjećajima, otkrila je koliko joj je značila proslava koju su joj pripremile najbliže prijateljice.

U objavi je Nina podijelila kolaž fotografija koje odišu veseljem i prijateljstvom. Na njima pozira sa svojih osam prijateljica u hotelskoj sobi ispunjenoj ružičastim i zlatnim balonima. Dok Nina nosi bijeli satenski ogrtač i lentu s natpisom "Bride to be" (Buduća mladenka), njezine prijateljice nose usklađene ružičaste ogrtače. Atmosferu su dodatno podigle modnim dodacima poput sunčanih naočala u obliku srca i čašama šampanjca.

Proslava puna ljubavi i suza radosnica

Nina nije skrivala koliko su je prijateljice dirnule ovom gestom. "Trud, ljubav i veselje koje su moje cure uložile za mene i moju djevojačku je neopisiv", započela je svoju objavu. "Presretna sam što imam ovakav krug ljudi, ovih osam legenda koje su uvijek tu, s kojima mogu sve i radi kojih sam proplakala veliki dio subote", priznala je, aludirajući na suze radosnice. U svojoj dirljivoj poruci zahvalila im je na svemu i poručila da ih voli, potpisavši se kao "vaša NMK".

Djevojačka zabava je uvertira u najvažniji dan za Ninu Martinu i njezinog zaručnika Marija Mandića, s kojim dijeli jednu od najljepših ljubavnih priča proizašlih iz showa "Život na vagi". Par se upoznao i zaljubio tijekom treće sezone showa, a njihova veza nastavila se i nakon izlaska. Zajedno su pokrenuli i uspješan posao, otvorivši fitness centar u Zagrebu, te postali inspiracija mnogima.

Nakon zaruka u srpnju 2024. godine, par je u završnim pripremama za vjenčanje koje bi se trebalo održati ovog proljeća u Zagrebu. Sudeći prema Nininim objavama, proslava u Alicanteu bila je savršen oproštaj od djevojačkih dana i uvod u novo životno poglavlje. Obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju nove detalje, koje je Nina i sama najavila riječima "još objava stiže".

