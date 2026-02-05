FREEMAIL
DIVLJE PČELE /

Nikola pokazuje svoje drugo lice, a Mirjana se sukobljava s Rajkom

Nikola pokazuje svoje drugo lice, a Mirjana se sukobljava s Rajkom
Foto: Rtl

Novu epizodu 'Divljih pčela' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u. Seriju gledajte i na platformi Voyo

5.2.2026.
13:56
Hot.hr
Rtl
Čavka čeka izlazak iz zatvora, no Sikirica ga ne pušta, iako se Domazetova i Čavkina priča slažu. Čeka se tužitelj pa Čavka shvaća da i bez Tomine tužbe mora odgovarati za zločin. U kavani kod Karmele priča se o Domazetu i Čavki, Šušnjara opravdava Milana, dok ostali nisu tako uvjereni u novu verziju događaja koja je ispričana.

Nikola pokazuje svoje drugo lice, a Mirjana se sukobljava s Rajkom
Foto: Rtl
Nikola pokazuje svoje drugo lice, a Mirjana se sukobljava s Rajkom
Foto: Rtl

Cvita je kod svojih sestara i preispituje brak s Nikolom. U Zorinoj knjizi nalazi Nikolinu fotografiju, a onda im on stiže na vrata. Nikola je došao po svoju suprugu, pokazuje neko drugo lice. Kata i Domazet iskreno razgovaraju pa joj on ponovno izjavljuje ljubav, opravdavajući svoje laži i prijašnje postupke. Mirjana je posjetila Domazeta, a on joj je poručio da su završili.

Nikola pokazuje svoje drugo lice, a Mirjana se sukobljava s Rajkom
Foto: Rtl
Nikola pokazuje svoje drugo lice, a Mirjana se sukobljava s Rajkom
Foto: Rtl

Kata se sreće s Jakovom, no njihov nalazak ne prolazi onako kako se nadala. Uskoro ulazi u sukob s Teom. Mirjana i Rajka se sreću i sukobe se.

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Od doživotnog zatvora zbog pokušaja atentata do bježanja od smaka svijeta: Donosimo vam pregled dana

VoyoDivlje PčeleRtl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
najčitanije
DIVLJE PČELE /
Nikola pokazuje svoje drugo lice, a Mirjana se sukobljava s Rajkom