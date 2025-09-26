Nataša ne mari za kritike o njezinom stilu: 'Ponekad u pidžami odvezem dijete do škole'

Nataša Posavec Kocijan, domaćica koja je svojom energijom i ekscentričnim stilom oduševila gledatelje showa 'Večera za 5', dokazala je da obična večera kod nje ne postoji. U roza pregači, s ružičastim rukavicama i šarenim kuhinjskim pomagalima, podsjetila je na Barbie, a gosti su uživali u njenoj veseloj i dinamičnoj energiji. Večera kod Nataše bila je pravi show za stolom, uz puno zabave, šljokica i glamura, baš onako kako je i obećala.

Porijeklom iz Slovenije, Nataša u Frkanovcu živi sa suprugom Danijelom i kćeri Suri. Iako trenutno ne radi, svakodnevno je zaposlena kućanskim poslovima i održavanjem doma. Uz to, Nataša uvijek nađe vremena za urediti se, a s nama je podijelila detalje svoje garderobe i beauty rutine.

Iako su njezin roza stil mnogi povezali s Barbie svijetom, Natašina omiljena boja ipak je plava. Također, voli se uređivati, a kako nam kaže, bez šminke ne izlazi iz kuće.

"Šminka mi je jako bitna, trepavice nosim stalno, nosim ih i sada, sama ih stavljam, i imam ih u svim mogućim bojama. Uvijek se šminkam i uvijek imam trepavice, ali ponekad izađem s viklerima u kosi ili u pidžami odvezem dijete do škole", otkrila nam je Nataša.

Natašin stil izazvao je brojne komentare, no ona se ne opterećuje tuđim mišljenjima.

"Bilo je kritika sigurno, ali ja se ne zamaram s time što ljudi pričaju, ja živim svoj život jer je život samo jedan, nitko nema dva života", kaže nam.

Njezin ormar prepun je odjeće, a najviše se ističe plava boja.

"Moj ormar je ogroman i natrpan s puno garderobe, prevladava plava boja, nemam određeno što volim obući, sve ovisi o mom trenutnom raspoloženju i o tome kakvo je vrijeme vani. Moj najskuplji dodatak je zlato, a cijenu ne znam jer je to bio poklon od mog sultana (supruga)", rekla nam je kroz smijeh.

Nataša je domaćica, svaki dan kuha i redovito obavlja kućanske poslove. Iako joj je kuhanje velika strast, ipak nije na prvom mjestu omiljenih kućanskih poslova.

"Najviše volim kositi i flaksati, a najmanje peglati. U stvari, ne peglam ništa jer se odjeća koju nosim ne pegla, hvala bogu. Mašala", poručila je.

Nataša je velika gurmanka, a od hrane najviše voli jesti morske plodove i pršut. No, postoji hrana koju nikako ne bi probala.

"Volim probati svu hranu, ali nikad ne bih probala fileke i repu, valjda bih pala u nesvijest", otkrila je.

O estetskim operacijama ima samo riječi hvale.

"O estetskim korekcijama mislim sve pozitivno – tko voli nek izvoli. Da naravno da bih išla na estetske korekcije i jedva čekam da dođe taj dan, nadam se da će doći uskoro i da već lagano kuca na vrata", zaključila je.

