Naša poznata sportska novinarka Ines Goda Forjan rodila je sina

Omiljeno lice sportskog programa RTL-a, novinarka i voditeljica Ines Goda Forjan (35), i njezin suprug, također sportski novinar Ivan Forjan, postali su roditelji. Sretnu vijest o dolasku prinove podijelila je ponosna majka na svom Instagram profilu, objavivši seriju fotografija novorođenog sina i otkrivši dirljive detalje o danu koji će zauvijek pamtiti.

"Svu ljubav svoju tebi sam dao dok srce diše. A ti me učiš da ljubav znači još mnogo više", započela je Ines svoju emotivnu objavu, citirajući poznate stihove Oliverove pjesme. U nastavku je otkrila da je sinčić na svijet stigao kao najljepši mogući poklon, priuštivši svojoj majci dvostruki razlog za slavlje.

"Nije čekao finale Svjetskog nogometnog prvenstva nego je došao baš na mamin 35. rođendan. I odmah postao cijeli naš svijet", napisala je Ines, otkrivši da je maleni Noa rođen točno na njezin rođendan, 10. srpnja 2026. u 9:01. Na svijet je stigao s 3410 grama i 50 centimetara, kako je navela, "čiste ljubavi".

Ova sretna vijest dolazi nakon što je par u ožujku objavio da čeka svoje prvo dijete, a Ines se sredinom svibnja oprostila od gledatelja i otišla na porodiljni dopust.