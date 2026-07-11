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Naša poznata sportska novinarka Ines Goda Forjan rodila je sina

Naša poznata sportska novinarka Ines Goda Forjan rodila je sina
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

RTL-ova novinarka i voditeljica sretnu vijest podijelila je na društvenim mrežama, gdje je otkrili da je na svijet stigao sin Noa

11.7.2026.
18:43
Hot.hr
Davor Puklavec/PIXSELL
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Omiljeno lice sportskog programa RTL-a, novinarka i voditeljica Ines Goda Forjan (35), i njezin suprug, također sportski novinar Ivan Forjan, postali su roditelji. Sretnu vijest o dolasku prinove podijelila je ponosna majka na svom Instagram profilu, objavivši seriju fotografija novorođenog sina i otkrivši dirljive detalje o danu koji će zauvijek pamtiti.

"Svu ljubav svoju tebi sam dao dok srce diše. A ti me učiš da ljubav znači još mnogo više", započela je Ines svoju emotivnu objavu, citirajući poznate stihove Oliverove pjesme. U nastavku je otkrila da je sinčić na svijet stigao kao najljepši mogući poklon, priuštivši svojoj majci dvostruki razlog za slavlje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ines Goda Forjan (@ines_goda)

"Nije čekao finale Svjetskog nogometnog prvenstva nego je došao baš na mamin 35. rođendan. I odmah postao cijeli naš svijet", napisala je Ines, otkrivši da je maleni Noa rođen točno na njezin rođendan, 10. srpnja 2026. u 9:01. Na svijet je stigao s 3410 grama i 50 centimetara, kako je navela, "čiste ljubavi".

Ova sretna vijest dolazi nakon što je par u ožujku objavio da čeka svoje prvo dijete, a Ines se sredinom svibnja oprostila od gledatelja i otišla na porodiljni dopust. 

Ines Goda ForjanRodilaSin
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