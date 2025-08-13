Na kanalima RTL-a gledamo najbolju britansku humorističnu seriju: 'Mućke' su nenadmašne i nakon 40 godina!

Kultna serija već je odavno sakupila brojne vrijedne nagrade publike i kritike, ali i danas, više od 40 godina od početka emitiranja, gledatelji je ''nagrađuju'' brojnim laskavim titulama.

Planetarna slava i velik broj nagrada

Legendarne "Mućke", koje su gledateljima tijekom devet sezona donijele brojne komične zgode i nezgode obitelji Trotter te njihovih prijatelja, postale su dijelom popularne kulture i jednom od najgledanijih humorističnih serija u povijesti televizije, a prepoznatljiv, britak britanski humor u kombinaciji sa sjajnim glumačkim izvedbama pokazali su se kao dobitna kombinacija jer svaka je nova sezona bila gledanija od prethodne. Serija se emitirala od 1981. do 2003. godine, a glavnim je glumcima donijela priznanje publike i planetarnu slavu na kojoj i danas žive.

"Mućke" su tijekom godina emitiranja osvojile čak 13 nagrada u kategoriji najbolje humoristične serije, među kojima se posebno ističu dvije prestižne nagrade BAFTA. David Jason, kojemu je uloga Del Boya obilježila karijeru, pridodao je tome još devet nagrada za svoje iznimno ostvarenje, poput onih za najsmješniju osobu na televiziji, najpopularnijeg zabavljača ili najboljeg televizijskog glumca u humorističnoj seriji.

Humor koji se obožava i danas

Da se serija i danas gleda s gotovom jednakim entuzijazmom i žarom svjedoče brojni obožavatelji. Najrecentniji primjer svakako je istraživanje koje je nedavno proveo popularni britanski podcast "The Rest is Entertainment", voditelja Richarda Osmana i Marina Hyde, a koji slušateljima donosi ono najbolje iz svijeta popularne kulture, filma, televizije i showbiznisa.

Dvije tisuće ljudi diljem Ujedinjenog Kraljevstva trebalo je odabrati svoju omiljenu britansku humorističnu seriju iz svakog desetljeća između 1970-ih i 2000-ih. Pobjednici iz svakog desetljeća zatim su se međusobno suprotstavili u završnom krugu kako bi se odredio ukupni nacionalni favorit – a pobjednik su upravo 'Mućke', pobijedivši i neke od kultnih naslova poput "Da, ministre", "Crna guja" ili "Crveni patuljak".

