Dinamo i Hajduk teško kažnjeni nakon derbija

HNS-ova disciplinska komisija objavila je kazne klubovima za 16. kolo SuperSport HNL-a. Najteže su kažnjeni Dinamo i Hajduk, koji su se na hladnom Maksimiru ugrijali bakljama.

Tako je Dinamo zbog pirotehnike kažnjen s 35 tisuća eura, a Hajduk s 30 tisuća. Plavi su morali platiti i četiri i pol tisuće eura radi rasizma, a Hajduk iz istog razloga mora u blagajnu uplatiti četiri tisuće eura. Dakle, zahvaljujući navijačima blagajna HNS-a bit će teža za 73.500 eura. Podsjetimo, ta je utakmica završila 1-1 pogocima Michelea Šege i Arbera Hoxhe, a sudac Patrik Kolarić je zbog bakljade Torcide produžio utakmicu za čak 13 minuta.

Osim sudionika derbija, kažnjeni su i Osijek s 2.660 eura zbog rasizma na utakmici s Istrom te Rijeka s 1.300 eura zbog pirotehnike na utakmici s Vukovarom.

