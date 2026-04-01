Mlada Ivana pokazala se kao odlična domaćica i osvojila 77 bodova: 'Odlično, odlično, odlično!'

Treći dan rapskog tjedna 'Večere za 5' za ekipu je kuhala jedina ovotjedna kandidatkinja Ivana. Maturantica je za svoju večeru osvojila 38 bodova, a za atmosferu 39 pa se s visokih 77 bodova smjestila na drugo mjesto ovotjedne ljestvice.

Pripremu večere Ivana je započela desertom jer mu treba najviše vremena da se ohladi. „Ovaj desert sam najviše pripremala za svoju obitelj. Ukućani kažu da je jako ukusan i jedan od glavnih sastojaka je džem od smokve i sve je to nekako obiteljska tradicija“, rekla je domaćica pripremajući svoj cheesecake s malim odmakom, a to je upravo džem od smokava. „Meni je draga da ta nova generacija uči i da nas nadmaši i da imamo kome ostaviti to kuharstvo“, komentirao je Jurica.

Slijedila je priprema predjela, to jest, njih čak dva, jer je Ivana željele pripremiti jedno hladno i jedno toplo predjelo, a za riblji meni se odlučila jer je željela predstaviti svoj otok. Od tosta je napravila jastučiće za kozice i mozzarellu, a košarice za riblju paštetu pripremila je od lisnatog tijesta. Preostalo je pripremiti glavno jelo, a Jurica je pretpostavio da će Ivana pripremiti pečenu ribu na podlozi od povrća i gotovo da je točno pogodio jer je Ivana pripremala file od brancina na posteljici od palente s hrskavim tikvicama i domaćom šalšom.

„Ja se nadam da će se ovaj put opustiti, da će biti dobra atmosfera, da će ona biti vesela i nadam se da će danas biti odlična atmosfera“, komentirao je Damir Cerovski. Jurica i Damir prvi su stigli domaćici i zapjevali joj, a kad su im se pridružili ostali gosti nazdravili su prigodnim aperitivom, a zatim se smjestili za stol.

„Ivana mi uopće nije djelovala toliko umorno koliko sam ja očekivao. Čak je bila vesela, po očima joj se vidjelo da je puna volje da se dokaže“, rekao je po dolasku Damir Cerovski, a Jurica dodao: „Mislim da će ovo biti jedna lijepa večer.“ Gosti su smatrali da je trebalo biti više lisnatog tijesta u predjelu i da je bilo nedovoljno hrskavo te da ga je trebalo biti više, ali okusi su im se svidjeli, pa je Mijomir komentirao kako je imao visoka očekivanja od Ivane, ali ih je ona nadmašila.

„Ovo bi ja doma na zid stavio“, komentirao je Damir Matušan glavno jelo, a ostali gosti slagali su se s njim da je glavno jelo bilo prekrasno dekorirano. „Imam malu zamjerku, brancin je bio premalo posoljen“, rekao je Damir Cerovski, a Jurica dodao kako je palenta trebala biti još malo duže kuhana.

„Možda sam tortu malo predugo držala u zamrzivaču“, komentirala je Ivana režući tortu. Ipak, gostima se torta okusom svidjela. „Totalno je pasalo što je bilo zaleđeno. Ja mislim da bolji cheesecake nisam probao baš zato što je bilo zaleđeno i osvježavajuće“, zadovoljan je bio Damir Cerovski.

Damir Matušan pripremio je članak u lokalnim novinama koji je nakon deserta pročitao gostima pa su se zajedno nasmijali i zabavili, a zatim im se pridružila i mlada saksofonistica i zasvirala veseloj družini. „Svaka joj čast, odlično, odlično, odlično“, zadovoljan je bio Damir Cerovski.

Za hranu je od Damir Matušana dobila deset bodova, kao i od Mijomira i Damira Cerovskog. Nešto kritičniji bio je Jurica, koji je Ivani dao ocjenu osam. Atmosferom su također svi bili zadovoljni pa je tako Ivana dobila tri desetke, i jednu devetku, od Jurice.

Sutra kuha Damir Matušan, a kako će se ekipa provesti na njegovoj večeri - ne propustite doznati sutra u novoj epizodi 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.