Marija se slomila, trenerica Mirna joj priskočila u pomoć: 'Boli me srce...'

Marija iz plavog tima u 'Životu na vagi', poznata po svom humoru i borbenosti, ovog je puta pokazala i svoju ranjivu stranu. Tijekom treninga, Marija je osjetila veliku bol u nozi.

"Ne mogu vam opisati tu bol. Kao da hodate po staklu, i zabija vam se u nogu. To je užas", priznala je.

Trenerica Mirna odmah je reagirala, ne samo da bi joj pomogla fizički, već i emocionalno. Uz savjet kako da olakša zglob hladnom kupkom u bazenu, pokušala je i podići Marijin duh: "Nemoj mi tu sama biti kao pače malo... Boli me srce kad ju gledam ovako tužnu i uplakanu. Ona nije netko tko odustaje i negoduje, i zato kad njoj vidim suze znam da je ozbiljno."

"Ja sam nogu preforsirala, još me ubija promjena vremena", objasnila je Marija.

