Druga sezona 'Tajkuna' na platformi Voyo: Proslavljeni hrvatski glumac briljira

Druga sezona hit serije 'Tajkun' stigla je ekskluzivno na platformu Voyo. Pet godina obožavatelji serije diljem regije čekali su drugu sezonu, a sada je konačno stigla pa korisnici platforme Voyo mogu s oduševljenjem pratiti sudbinu tajkuna Vladana Simonovića.

Dvije epizode 'Tajkuna' dostupne su na platformi Voyo te prate Vladana Simonovića (Dragan Bjelogrlić) koji ulazi u projekt s dva nova partnera - Kostom (Dejan Aćimović) i Dušanom (Marko Grabež). Kosta dolazi iz Zagreba i tradicionalni je poduzetnik, dok je Dušan vezan uz tehnologiju. Novi poduzetnički pothvat je jako težak, a Vladan se mora nositi i s jako teškom situacijom - njegova kći Mila (Teodora Dragićević) je napadnuta.

Foto: Rtl

Dok se Vladan pita je li napad na njegovu kći vezan uz posao, sumnjičav je u sve oko sebe te je nepokolebljiv u misiji da pronađe Milinog napadača.

Karizmatični Dragan Bjelogrlić briljira u ulozi 'Tajkuna' razapetog između kompleksnih poslovnih pothvata i obiteljskih problema, a izvanredan je u svojoj ulozi i bard domaće i regionalne glumačke scene - Dejan Aćimović.

Foto: Rtl

"Uhodana ekipa, uhodan je Dragan Bjelogrlić koji igra 'Tajkuna'. Druga sezona nosi novu priču, dublja je, zanimljivija, upečatljivija, govori o današnjim problemima koje nas okružuju. Mislim da će publici biti dosta zanimljiva", otkriva Aćimović. "Draganov i moj lik je isti. Isti su im ciljevi i razmišljanja, životni motivi, ista im je namjera, samo što je jedan s jedne, a drugi s druge strane", govori Dejan o liku Koste, kojeg je utjelovio u 'Tajkunu'. "Atmosfera na setu je bila odlična, Dragan Bjelogrlić i ja smo generacija s Akademije, nakon 35 godina smo prvi put zajedno nešto veliko radili. Odličan tekst, odlična ekipa, ekipa dobrih glumaca i glumica, redatelja...", zaključio je Aćimović.

Drugu sezonu 'Tajkuna' gledajte premijerno na platformi Voyo - nove epizode svakog petka i subote.

POGLEDAJTE VIDEO: Sjećate se Andrije iz doba korona pandemije? Evo, dogurao je do ministra