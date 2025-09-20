KONAČNO STIGLA /

Druga sezona 'Tajkuna' na platformi Voyo: Proslavljeni hrvatski glumac briljira

Druga sezona 'Tajkuna' na platformi Voyo: Proslavljeni hrvatski glumac briljira
Foto: Rtl

Karizmatični Dragan Bjelogrlić briljira u ulozi 'Tajkuna'

20.9.2025.
11:04
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Druga sezona hit serije 'Tajkun' stigla je ekskluzivno na platformu Voyo. Pet godina obožavatelji serije diljem regije čekali su drugu sezonu, a sada je konačno stigla pa korisnici platforme Voyo mogu s oduševljenjem pratiti sudbinu tajkuna Vladana Simonovića.

Dvije epizode 'Tajkuna' dostupne su na platformi Voyo te prate Vladana Simonovića (Dragan Bjelogrlić) koji ulazi u projekt s dva nova partnera - Kostom (Dejan Aćimović) i Dušanom (Marko Grabež). Kosta dolazi iz Zagreba i tradicionalni je poduzetnik, dok je Dušan vezan uz tehnologiju. Novi poduzetnički pothvat je jako težak, a Vladan se mora nositi i s jako teškom situacijom - njegova kći Mila (Teodora Dragićević) je napadnuta.

Druga sezona 'Tajkuna' na platformi Voyo: Proslavljeni hrvatski glumac briljira
Foto: Rtl

Dok se Vladan pita je li napad na njegovu kći vezan uz posao, sumnjičav je u sve oko sebe te je nepokolebljiv u misiji da pronađe Milinog napadača.

Karizmatični Dragan Bjelogrlić briljira u ulozi 'Tajkuna' razapetog između kompleksnih poslovnih pothvata i obiteljskih problema, a izvanredan je u svojoj ulozi i bard domaće i regionalne glumačke scene - Dejan Aćimović.

Druga sezona 'Tajkuna' na platformi Voyo: Proslavljeni hrvatski glumac briljira
Foto: Rtl

"Uhodana ekipa, uhodan je Dragan Bjelogrlić koji igra 'Tajkuna'. Druga sezona nosi novu priču, dublja je, zanimljivija, upečatljivija, govori o današnjim problemima koje nas okružuju. Mislim da će publici biti dosta zanimljiva", otkriva Aćimović. "Draganov i moj lik je isti. Isti su im ciljevi i razmišljanja, životni motivi, ista im je namjera, samo što je jedan s jedne, a drugi s druge strane", govori Dejan o liku Koste, kojeg je utjelovio u 'Tajkunu'. "Atmosfera na setu je bila odlična, Dragan Bjelogrlić i ja smo generacija s Akademije, nakon 35 godina smo prvi put zajedno nešto veliko radili. Odličan tekst, odlična ekipa, ekipa dobrih glumaca i glumica, redatelja...", zaključio je Aćimović.

Drugu sezonu 'Tajkuna' gledajte premijerno na platformi Voyo - nove epizode svakog petka i subote.

POGLEDAJTE VIDEO: Sjećate se Andrije iz doba korona pandemije? Evo, dogurao je do ministra

TajkunTajkun 2
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KONAČNO STIGLA /
Druga sezona 'Tajkuna' na platformi Voyo: Proslavljeni hrvatski glumac briljira