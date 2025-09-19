Nestaju namirnice, raste napetost - gdje je 500 grama šunke?

Kandidati 'Života na vagi' danas su sudjelovali u još jednom velikom izazovu - na stazi dugoj 500 metara troje je članova iz svakog tima vuklo ponton dok su dvoje prebacivali trupce kako bi se splav kretala. Na pontonu su cijelo vrijeme bila dva kandidata, a na kraju su slavili plavci!

Crveni su odlučili da Galla i Dubravko idu na suparnički ponton, a kod plavih su to bili Kate i Josipa. „Vidjeli smo da to Galla želi malo mučki odigrati, zato je i bio na toj poziciji“, komentirao je Zvone Ivana koji se micao po splavi. „Ovo je timska igra. Dudo i ja smo dio crvenog tima, ja ću biti uteg i kočnica definitivno, čisto da dobijemo na vremenu“, rekao je Galla, kojeg je i trenerica upozorila da će biti diskvalificiran ako tako nastavi.

Foto: Rtl

No bez obzira na Gallina i Dubravkova ometanja, plavi su polako napredovali dok je kod crvenih nastao kaos! „Kod njih je brzo prevladala nervoza i brzo su izgubili balans“, rekla je Kate. Dominik je počeo vikati koliko se uzrujao, Edo je uvidio da ima puno problema u njegovu timu, a plavci su imali uistinu zavidan tempo i sigurno napredovali do cilja. „Ante poteže taj splav, diktira ritam curama, zapravo, diktira cijelu igru. Iznenadio me“, bila je oduševljena Mirna.

Domagoj je ozlijedio koljeno i morao je prekinuti igru. „Boli me brutalno“, rekao je i odmah je došla hitna. Ani je bilo mučno pa je i ona prekinula igru, a Edo im je sugerirao da odustanu jer više nije imalo smisla. Svi su uplašili zbog Domagoja i nikome više nije bilo do izazova. Njega je odvezla hitna, a crveni su se počeli svađati; prvo zato što je Domagoj vukao splav, a potom su raspravljali o tome što se stalno rugaju plavcima.

Foto: Rtl

No plavci su bili u drukčijem raspoloženju - sjajno su odradili izazov i odnijeli pobjedu. „Dalo nam je to malo vjetar u leđa i dignulo nas iz mrtvih“, rekla je Kate, a potom su kao pobjednici izazova prvi birali koreografiju koju će izvesti prije vaganja s ciljem da budu bolji od crvenih i osvoje tri kilograma prednosti na vagi. Odabrali su Virnu Horšak jer im se njezina koreografija učinila lakšom.

Foto: Rtl

Nakon zabavnih trenutaka s koreografkinjom, došla je još jedna gošća, ovaj put crvenom timu. „Čujem da hrana nestaje, ali i da ima viška pa da vidimo što se događa“, rekla je nutricionistica Martina. Dominik smatra da si oni koji uzimaju višak rade medvjeđu uslugu, a Martinu najviše ljuti što je ne pitaju kada nešto nije jasno te da mogu mijenjati obroke, ali samo u dogovoru s njom jer zna da će im vani biti triput teže.

Galli je kasnije bilo loše jer ga je mučio gastritis pa je i on otišao na hitnu, a crveni su bili zabrinuti što su trenutačno bez dva kandidata. Plavi su bili jako entuzijastični, Mare je prvi put odradila vježbe na veslaču, a i Ante je prionuo vježbanju i naglasio da je ozbiljno shvatio Mirninu kritiku. Edo je htio malo razgovarati sa svojim timom o njihovoj motivaciji i potom su se jače prihvatili posla.

A ni Mare nije bila najbolje jer ju je jako boljela noga. „Toliko me boljelo da sam i plakala. Doslovno me satralo. Ubijala me noga, ne mogu to ni opisati…“, objasnila je, znajući da je sama kriva zato što se previše forsirala na vježbanju.

Martina je popričala i s Josipom koja je bila u kuhinji te provjerila koliko su kandidati pojeli šunke da bi uvidjela kako su u jednom obroku pojeli previše! „Fali 500 grama šunke“, zaključila je Martina kad je izračunala sve obroke. „Namirnice ovdje čudom i netragom nestaju, i to preko noći!“ dodala je nutricionistica i objasnila da joj smeta takvo ponašanje jer nije korektno prema kandidatima koji stvarno žele promijeniti svoje prehrambene navike.

Foto: Rtl

„Plavi tim treba biti zahvalan na Josipi jer kad je ona u kuhinji, mogu biti sigurni da će dobiti na tanjuru ono što trebaju“, pohvalila ju je nutricionistica i jasno rekla: „Nastave li se ponašati ovako s prehranom koja je 80 posto njihova uspjeha ne znam kakvi će biti rezultati na vagi, ali sigurno neće biti dobri.“

Nove epizode 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka od 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Grunf, Broj Jedan i Bob Rock stigli u Kerempuh: Bave se i našim apsurdima