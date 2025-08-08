Manja napustila 'Farmu': 'Manuela je vrijedna, preživjela je, kraljica je arene, tri arene je pobijedila'

Mentor Marinko na 'Farmi' boravi dulje nego inače - i to u društvo svoje kćerkice i psa, a sve zbog glamping kućice koju su izgradili kandidati. "Očekujem od kandidata i neki doručak", otkrio je po buđenju Marinko. S kćerkicom je potom otišao obići životinje.

Dotad, u štali Mario i Nikolina brinu o doručku kojeg bi trebali poslužiti mentoru i njegovoj kćeri. "U krizi smo, hladnjak je poluprazan, a moramo pripremiti toliko doručaka... ni od čeg ćemo morati napraviti nešto", zaključio je sluga.

Dok je Marinko s kćerkicom uživao, Manja i Manuela bude se u izolaciji. "Ne mogu vjerovati da sam ovo preživjela, sve me boli", komentirala je Manja po buđenju. Djevojke su umorne nakon noći u izolaciji. "Nadam se da obitelj zna da je ovo izolacija s dvije cure koje su smrznute i gladne", zaključila je Manja. Pred djevojkama je borba u areni.

U kući - većina kandidata spava. Ustao se vođa obitelji, koji ih je odlučio dulje pustiti da spavaju. Davor se dogovorio s Marijem oko priprave doručaka i vrlo su brzo našli zajednički jezik. Davor se ponudio da će odnijeti doručak djevojkama u izolaciju. Obilan doručak serviran je Marinku i njegovoj kćeri. Manja je tužna zbog odlaska u arenu, a uskoro im je stigao i doručak. "Prvi put se dogodila takva kriza da nemamo kave ni čaja, žao mi je što će cure u izolaciji biti bez toga", otkrio je Mario prije negoli je otpremio Davora s doručkom za djevojke u izolaciji. "Barem nam je tu on bio i dao nam podršku", otkrila je Manuela i najavila da se Manja i ona vraćaju u formu za arenu.

Doroteja i Mario i dalje pokušavaju riješiti trag koji bi im otvorio put prema finalu. "Nije nam ništa jasno", otkrila je kandidatkinja. "Morat ćemo pričekati treći duel, da treća osoba ode u šumu i nađe što treba", zaključila je. Marinko je ekipi također priredio iznenađenje - međimurske delicije. Obavijestio ih je uskoro i da su prošli tjedni zadatak! "Prvo ću se zasladiti, a onda idem gledati ženski dvoboj u areni", zaključio je Mario. Manuela i Manja stigle su na dvoboj, a Manja je izabrala borbu u spretnosti. Prije borbe, rasprave između Davora, Nikoline i Marije vodile su se o temi proteklog tjedna. Davor je stao u Manuelinu obranu kada su je optužili da je otuđila med. Razgovoru je uskoro stigao kraj, a dame su stigle na borbu. "Teško mi je što ću se odvojiti od prijateljice, ali u areni nema prijateljstva", zaključila je Manja.

Pobjedu je odnijela Manuela, u tijesnoj bitki s Manjom. "Manuela se vraća, svi superheroji će joj zavidjeti, garantiram", zaključila je Doroteja. "Tako mi je malo nedostajalo do pobjede, ali to je borba, to je arena ljudi", zaključila je Manja o svom gubitku. Sretna je zbog svog iskustva na 'Farmi', a teško joj je, kaže, napustiti svoje kandidate. "Manuela je vrijedna, preživjela je, kraljica je arene, tri arene je pobijedila", zaključila je Manja. Iako su pobijedili u tjednom zadatku, kandidatima je Nikolina otkrila da im kriza nije završena. Dobili su i sjajnu nagradu te igru, a posebno ih je razveselilo voće koje su dobili. Nakon lijepe atmosfere, Manuela i Davor pričali su o događanjima uoči arene. Otkrio je Manueli Davor da su mnogi kandidati imali loše stvari reći o njoj.

Dok su oni pričali nasamo, ostali su komentirali činjenicu da ih je ostalo deset. "Samo čekam da ova vladavina završi", zaključio je Mario. Ivan se nada pobjedi i sretan je što se uspio snaći unutar ženskog klana. Svi su ozbiljno shvatili da se bliži finale. Doroteja i Mario i dalje u tajnosti rade na svom zadatku. Mario je, za kraj dana, s Manuelom pokušao izgladiti odnose. "Kako se izmotava, boji se štale. Ići ćeš ti meni nazad u štalu", zaključila je Manuela za kraj pobjedničkog dana.

