CURENJE PLINA? /

Uzbuna u zgradi parlamenta, deseci vatrogasaca na terenu: 'Alarm se upalio rano jutros'

Uzbuna u zgradi parlamenta, deseci vatrogasaca na terenu: 'Alarm se upalio rano jutros'
Foto: snapshot-photography/T Seeliger/Shutterstock Editorial/Profimedia/Ilustracija

Traje istraga o mogućem curenju plina

19.2.2026.
8:16
Dunja Stanković
snapshot-photography/T Seeliger/Shutterstock Editorial/Profimedia/Ilustracija
Čak 80 vatrogasaca izašlo je na intervenciju rano jutros nakon što se u zgradu njemačkog Reichstaga u Berlinu oglasio alarm detektora plina. 

"Alarm se oglasio u 5.15 sati jer su otkrivene male količine plina. Trenutno imamo 80 djelatnika na licu mjesta, uključujući stručnjake za dekontaminaciju", kazao je vatrogasni zapovjednik za Bild. 

Vatrogasci su postavili dekontaminacijsko područje ispred zgrade, koja je ujedno sjedište njemačkog parlamenta Bundestaga. Hitne službe trenutno su unutar zgrade, a traje istraga o mogućem curenju plina.  

Na pitanje odakle bi plin mogao dolaziti, glasnogovornik je kazao: "Moguće da se radi o visoko koncentriranom sredstvu za čišćenje, ali to možemo sa sigurnošću reći tek kada nešto pronađemo". 

Zbog intervencije, ograničen je promet oko zgrade parlamenta, a vlasti su preusmjerile autobusne linije jutros prometuju uz zgradu Reichstaga.

