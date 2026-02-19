Ljubav koja je ostavila trag: Andrea Šušnjara emotivnu pjesmu posvetila najvoljenijem

Splitska pjevačica Andrea Šušnjara (38), koja je nakon četrnaest godina napustila grupu Magazin i uspješno zaplovila u solo vode, novom je objavom na Instagramu dirnula svoje brojne pratitelje. Najavila je svoju novu pjesmu, za koju je otkrila da nosi duboku osobnu priču, a nastala je kao rezultat bolnog gubitka koji je nedavno doživjela. Pjevačica je podijelila fotografiju sa svojim voljenim psom, mopsem Kokom, uz emotivan opis koji je dao naslutiti da je upravo on bio njezina inspiracija.

Pjesma dovršena nakon bolnog gubitka

Na fotografiji Andrea pozira sa svojim dugogodišnjim ljubimcem, a poruka koju je napisala otkrila je pozadinu njezine nove glazbene priče. "Kad je otišao, dovršila sam pjesmu koju sam započela davno pa napustila... jedva čekam podijeliti sa vama svoju pjesmu i emociju... Uskoro", stoji u objavi. Pjevačica je time jasno dala do znanja da je pjesma posvećena upravo Koku, njezinom trinaestogodišnjem psu koji je preminuo sredinom siječnja ove godine. Vijest o njegovom odlasku tada je rastužila njezine obožavatelje, a sada je očito pronašla način da svoju tugu i sjećanja pretoči u umjetnost.

Podrška obožavatelja u novom poglavlju

Otkako je u studenom 2024. godine napustila grupu Magazin, Andrea Šušnjara gradi prepoznatljiv solo put. Nakon hitova poput "Ja bi još" i ljetne uspješnice "Normala", koje potpisuje provjereni autorski tim Tonči i Vjekoslava Huljić, ova nova pjesma predstavlja njezin najintimniji projekt do sada. U intervjuima je često isticala kako želi da je publika upozna kao "Andreu", a ne samo kao "pjevačicu Magazina", a čini se da je upravo ova pjesma ključan korak u tom smjeru. Reakcije njezinih pratitelja na najavu bile su iznimno pozitivne i pune podrške. Komentari poput "Jedva čekam!", "Preslatka blistaš" i "Najljepša si pjevačica" preplavili su objavu.

