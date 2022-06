U završnici showa "Ljubav je na selu" prikazan je prilog s Ivine farme u Smokovljanima. On je odabrao Katu, a voditeljicu Anitu zanimalo je zašto je ostao u kontaktu s Brankom, piše RTL.HR.

Branka je kazala da je pričala s Ivom jer je saznala da gaji neke emocije prema njoj.

"Bez obzira što je završilo s Katinom pobjedom, ja sam opet dobila priliku razgovarati s Ivom i dobila sam povratne informacije o nekakvim emocijama, tako da sam se skroz zbunila", kazala je.

Branka je još rekla da je "igrom slučaja njena kapa ostala kod Ive", a onda su počeli razgovarati. "…I tako smo mi počeli razgovarati po nekoliko sati dnevno", otkrila je te je priznala da ga je često zvala, a onda joj je on blokirao broj.

Ivo je na to kazao da on to nije učio, a Branka je rekla "Onda je netko drugi". To je potaklo Katu da se oglasi s ne baš lijepim riječima upućenima Branki.

Ne kaje se

"Ti stvarno misliš izgraditi svoju sreću na tuđoj nesreći? Nije ti bilo neugodno zivkati ga kad smo bili u Makarskoj? Naravno da nije, to je tvoj karakter i tvoj moral, tebi ništa nije neugodno, Nemoj pričati o emocijama, gluposti pričaš. To nisu emocije, to su laži. Slala si mu gole slike. Vidjela sam, Ivo mi je pokazao, sve mi je rekao", ispalila je.

"Ja se ne kajem oko ničega, jer sam sve krenula iskreno i radila onako kako sam osjećala", odgovorila joj je Branka.

Ivo se nakon toga zapitao zašto ne može biti i s Katom i s Brankom.

"Zašto ne mogu ja imati dvije? Ja bih htio i Katu i Branku, jedna me zabavlja jednu večer, a druga drugu", kazao je, no onda se predomislio.

"Kate je ta, sigurno, od prvog dana", istaknuo je, a ona ga je nagradila zagrljajem.